I tre punti fondamentali del piano di pace secondo Zelensky

Nel suo intervento al Forum per la Pace a Malta, Zelensky mette in evidenza i tre punti centrali del suo piano di pace.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky spiega che il piano di pace che ha proposto circa un anno fa sta suscitando interesse a livello internazionale. Lo ha detto a Malta in occasione del Forum per la Pace, in corso dell’isola del Mediterraneo. In tanti, ha detto Zelensky, sostengono il suo piano e sono molti che hanno dato la disponibilità a lavorarci.

Il leader ucraino ha ricordato che il suo piano di pace è composto da 10 punti, tutti fondati sulla Carta delle Nazioni Unite e sulle risoluzioni dell’Assemblea Generale dell’Onu composte dalla maggior parte dei paesi del mondo.

Zelensky ha ricordato tre punti importanti del suo progetto di piano di pace.

La proposta di pace si basa sulla forza della Carta delle Nazioni Unite per fermare l’aggressione contro l’Ucraina ed eliminare tutte le sue conseguenze, e quindi la sua formula per la pace può diventare in seguito un modello quando il pieno potere del diritto internazionale potrà prevenire altre aggressioni. la proposta di pace consente a ciascun Paese di diventare un leader nella sua parte e nel suo genere per ripristinare la pace e svolgere un ruolo indipendente nel realizzarla. gli sforzi congiunti stanno gettando le basi per una nuova tradizione globale di unità: quando aiutare un paese a porre fine a una guerra ci aiuta a imparare come porre fine a tutte le guerre.

“Prepareremo un piano d’azione comune e poi lo presenteremo al Vertice Globale per la Pace – a livello dei leader – per approvarlo e attuarlo per il bene della pace, per il bene della protezione di ogni nazione dalle guerre”, ha sottolineato il Presidente.