Iraq: miliziani sciiti attaccano base militare Usa

In Iraq o miliziani sciiti attaccano una base militare Usa. Sono almeno dieci i missili lanciati contro la base aerea di Ain al-Assad, nella provincia di Al-Anbar. La base ospita militari statunitensi e truppe della coalizione internazionale anti-jihadista.

Dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas in ottobre, l’esercito americano è stato attaccato almeno 58 volte in Iraq e altre 83 volte in Siria da militanti sostenuti dall’Iran, di solito con un mix di razzi e droni d’attacco unidirezionali.

Attacco jihadista in Iraq e Siria

I miliziani sciiti stanno cercando di imporre un costo agli Stati Uniti per il loro sostegno a Israele contro il gruppo palestinese Hamas sostenuto dall’Iran.

Gli Stati Uniti hanno 900 soldati in Siria e 2.500 in Iraq in missione per consigliare e assistere le forze locali che cercano di prevenire una rinascita dello Stato Islamico, che nel 2014 conquistò gran parte di entrambi i paesi prima di essere sconfitto.