I migliori siti turistici secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo

L’Unwto, Organizzazione Mondiale del Turismo, ha pubblicato a fine anno il rapporto annuale sui migliori siti turistici nel 2022.

Dall’Austria al Vietnam, 32 destinazioni da tutto il mondo sono state nominate “Migliori siti turistici 2022” dall’Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO).

Il riconoscimento individua le destinazioni rurali che stanno abbracciando il turismo come motore di sviluppo e nuove opportunità di lavoro e reddito, preservando e promuovendo valori e prodotti basati sulla comunità. L’iniziativa riconosce inoltre ai siti il loro impegno per l’innovazione e la sostenibilità in tutti i suoi aspetti – economici, sociali e ambientali – e l’attenzione allo sviluppo del turismo in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Nel 2022, un totale di 32 siti di 18 paesi nelle cinque regioni del mondo hanno ricevuto il riconoscimento. I luoghi sono stati valutati da un comitato consultivo indipendente sulla base di una serie di criteri che coprono nove aree:

Risorse culturali e naturali Promozione e conservazione delle risorse culturali Sostenibilità economica Sostenibilità sociale Sostenibilità ambientale Sviluppo del turismo e integrazione della catena del valore Governance del turismo Infrastrutture e Connettività Salute, sicurezza e sicurezza

Accogliendo con favore la notizia, il segretario generale dell’UNWTO Zurab Pololikashvili ha dichiarato: “Per le comunità rurali di tutto il mondo, il turismo può essere un vero punto di svolta nel fornire posti di lavoro, sostenere le imprese locali e mantenere vive le tradizioni. I migliori siti turistici dell’UNWTO mostrano il potere del settore di guidare la diversificazione economica e creare opportunità per tutti al di fuori delle grandi città”.

Un totale di 136 luoghi sono stati proposti all’esame da 57 Stati membri dell’UNWTO (ogni Stato membro può nominare un massimo di tre siti) per l’edizione 2022. Di questi, 32 sono stati riconosciuti come Migliori Siti Turistici dall’UNWTO.

Altri 20 entreranno nel programma di aggiornamento. Tutti i 52 siti entreranno inoltre a far parte della UNWTO Best Tourism Villages Global Network creata nel 2021 che da questa data raccoglie 115 siti dei cinque continenti. La rete offre una serie di vantaggi tra cui la formazione in loco e online, la condivisione di buone pratiche e il riconoscimento e la consapevolezza del marchio internazionale.

Il turismo come motore di sviluppo e inclusione rurale

L’iniziativa Best Tourism Villages è il progetto faro del Programma Turismo per lo Sviluppo Rurale dell’UNWTO. Il programma mira a garantire che il turismo contribuisca a ridurre le disuguaglianze regionali in termini di reddito e sviluppo, combattere lo spopolamento, promuovere l’uguaglianza di genere e l’emancipazione delle donne e dei giovani, promuovere l’innovazione e la digitalizzazione, migliorare la connettività, le infrastrutture, l’accesso ai finanziamenti e agli investimenti, innovare nello sviluppo e nel valore dei prodotti integrazione di filiera, promuovendo pratiche sostenibili per un uso più efficiente delle risorse e una riduzione delle emissioni e dei rifiuti e migliorando l’istruzione e le competenze. Il programma promuove la governance e le partnership multilivello e il coinvolgimento attivo e l’empowerment delle comunità.

I migliori siti turistici di UNWTO

L’iniziativa I Migliori Siti Turistici comprende tre pilastri:

I “Migliori siti turistici dell’UNWTO”: riconosce i luoghi che sono un esempio eccezionale di destinazione del turismo rurale con beni culturali e naturali accreditati, che preservano e promuovono valori, prodotti e stili di vita rurali e basati sulla comunità e hanno un chiaro impegno per l’innovazione e la sostenibilità in tutti i suoi aspetti – economici, sociali e ambientali. Il programma di aggiornamento “Migliori siti turistici dell’UNWTO”: il programma di aggiornamento avvantaggia un numero di luoghi che non soddisfano pienamente i criteri per ricevere il riconoscimento. Questi ricevono sostegno dall’UNWTO e dai suoi partner per migliorare gli elementi delle aree identificate come lacune nel processo di valutazione. La rete globale “I migliori siti turistici dell’UNWTO”: la rete offre uno spazio per lo scambio di esperienze e buone pratiche, apprendimenti e opportunità. Comprende anche esperti e partner del settore pubblico e privato impegnati nella promozione del turismo per lo sviluppo rurale.

La cerimonia di premiazione si svolgerà ad AlUla, in Arabia Saudita, dal 27 al 28 febbraio 2023, in concomitanza con il primo incontro di presentazione della rete UNWTO dei migliori villaggi turistici.

La prossima edizione dei Best Tourism Villages di UNWTO si apre a febbraio 2023.

Elenco dei migliori siti turistici secondo UNWTO 2022:

Zell am See, Austria

Vagrain, Austria

Puqueldón, Cile

Dazhai, Cina

Jingzhu, Cina

Choachi, Colombia

Aguarico, Ecuador

Angochagua, Ecuador

Choke Mountains Ecovillaggio, Etiopia

Mestia, Georgia

Kfar Kama, Israele

Sauris-Zahre, Italia

Isola del Giglio, Italia

Umm Qais, Giordania

Cantra, Messico

El Fuerte, Messico

Ksar Elkhorbat, Marocco

Moulay Bouzerktoune, Marocco

Lama, Perù

Raqchi, Perù

Castelo Novo, Portogallo

Pyeongsa-ri, Repubblica di Corea

Rasinari, Romania

Città vecchia di AlUla, Arabia Saudita

Bohinj, Slovenia

Rupit, Spagna

Alquézar, Spagna

Guadalupe, Spagna

Morat, Svizzera

Andermatt, Svizzera

Birgi, Turchia

Thái Hải, Vietnam

Inoltre, l’UNWTO lavorerà con i seguenti siti che partecipano al programma di aggiornamento:

Trevelin, Argentina

Krupa na Vrbasu, Bosnia-Erzegovina

Fontainhas, Capo Verde

Ninhue, Cile

San Vicente de Chucuri, Colombia

Baricara, Colombia

Kalopanagiotis, Cipro

Pissouri, Cipro

Adaba, Etiopia

Chonoma, India

Neot Semadar, Israele

Otricoli, Italia

Il Ngwesi, Kenia

Grand Baie, Maurizio

Bella Vista, Paraguay

Istebna, Polonia

Ferraria de São João, Portogallo

Castara, Trinidad e Tobago

Anıtlı, Turkiye

Cumalıkızık, Turchia

Le domande nel 2021 e nel 2022 sono state valutate da un comitato consultivo indipendente. La composizione di questo consiglio multidisciplinare per il 2021-2022 è la seguente:

Federico de Arteaga (PhD, Innovation Sustainability, 2022)

Joel Callañaupa (Planeterra, 2022)

Mari Dunleavy (Istituto interamericano ICCA per la cooperazione in agricoltura, 2022)

Ahmed Eiweida (Banca Mondiale, 2022)

Elena García Garrido (RESR, 2022)

Christian Gsodam (ECR Comitato europeo delle regioni, 2021-2022)

Amran Hamzah (CIPD Universiti Teknologi Malesia, 2021-2022)

Ena Harvey (Istituto interamericano ICCA per la cooperazione in agricoltura, 2021)

Lázaro Israel (Membro del Panel of Experts International Fund for Cultural Diversity at UNESCO, 2021-2022)

(Dott.) Manal Kelig (ATTA Adventure Travel Trade Association, 2021-2022)

Judy Kepher Gona (STTA Sustainable Travel & Tourism Agenda, 2021-2022)

Fergus Maclaren (Comitato internazionale per il turismo culturale ICOMOS, 2021-2022)

Joxe Mari Aizega (BCC Basque Culinary Center, 2021)

David Mora Gómez (BCC Basque Culinary Center, 2022)

Ximena Muñoz Vivas (Instituto Design Thinking, 2021-2022)

Fabrizio Angelo Orlando (TripAdvisor, 2021-2022)

Helena Rey de Assis (UNEP – Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, 2021)

Jacqui Taylor (Agriturismo Africa, 2022)

Peter Wostner (Ricercatore ed esperto di politiche. Presidente del gruppo di lavoro sulla politica rurale dell’OCSE, 2021)

(Dott.) Endo Yoshihide (Organizzazione FAO per l’alimentazione e l’agricoltura, 2021-2022)