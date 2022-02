Zelensky ha accettato il colloquio proposto dai russi pur non avendo grandi aspettative. Russia e Ucraina si parlano al confine bielorusso.

Le delegazioni di Russia e Ucraina si incontrano il 28 febbraio al confine ucraino-bielorusso, nei pressi del fiume Pripyat. Alla fine il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accettato la proposta di dialogo offerta da Mosca, rifiutando però che i colloqui si svolgessero a Minsk, come inizialmente ipotizzato.

Zelensky ha confermato l’incontro durante un colloquio telefonico con il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko, al quale ha chiarito che il confronto con la delegazione russa deve essere senza pre-condizioni.

Il presidente Lukashenko si è assunto la responsabilità di garantire che durante i colloqui tutti i mezzi militari di terra, aria e mare collocati in territorio bielorusso rimarranno fermi finché le rispettive delegazioni non avranno fatto ritorno.

Il presidente Zelensky ha spiegato di non avere grandi aspettative sull’incontro con i russi. Ha accettato perché nessun cittadino ucraino possa dire che il presidente non ha fatto ogni sforzo per mettere fine al conflitto.

Aggiungo, come nota di chi scrive, che c’è anche il motivo di non offrire a Mosca un pretesto per addossare all’Ucraina la responsabilità di continuare la guerra. Zelensky non parteciperà all’incontro. Lui, insieme al primo ministro e e al comandante dell’esercito, rimangono a Kiev attualmente sotto assedio.

Prima dell’invasione russa del 24 febbraio scorso, Zelensky aveva proposto a Vladimir Putin un incontro. Il presidente russo non ha risposto.

In vista del colloquio, il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba ha chiarito che il governo di Kiev non ha intenzione di arretrare di un solo centimetro. Ha specificato che la delegazione ucraina andrà a incontrare i russi per ascoltare le loro proposte e dire ai russi cosa pensa il governo di Kiev di questa guerra.

Le autorità ucraine hanno anche aggiunto che non accetteranno alcuna resa se è questo che i russi chiederanno. Il loro punto di vista è che l’annuncio di Putin di mettere in stato di allerta il sistema di deterrenza nucleare sia un ulteriore tentativo di fare pressione su Kiev. Non a caso, hanno spiegato dalla capitale ucraina, l’annuncio è arrivato poco dopo la diffusione della notizia dell’incontro tra le due delegazioni.