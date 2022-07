Per capire l’economia internazionale suggeriamo i cinque libri che ci hanno appassionato di più. Quelli che, meglio di altri, sono riusciti a svelarci il mondo dell’economia internazionale, le sue dinamiche e i suoi meccanismi. Non sono di certo i migliori per tutti. Sono i migliori per noi. La scelta è difficile ma tentiamo di cimentarci in una piccola classifica basata semplicemente su elementi soggettivi e di gusto personale.

Ecco per Notiziario Estero i cinque migliori libri che consigliamo a chi voglia approfondire l’economia internazionale: