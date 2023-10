Guerra in Medio Oriente. Hamas attacca Israele dalla striscia di Gaza. È il più grande attacco arabo nell’ultimo decennio.

Il gruppo militante Hamas al potere nella Striscia di Gaza ha effettuato un attacco senza precedenti contro Israele all’alba di sabato 7 ottobre, lanciando migliaia di razzi mentre dozzine di combattenti si infiltravano lungo il confine pesantemente fortificato in diverse località via aerea, via terra e via mare, cogliendo il paese alla sprovvista.

Diverse ore dopo l’inizio dell’invasione, i militanti di Hamas stavano ancora combattendo contro diverse comunità israeliane in una sorprendente dimostrazione di forza che ha scosso il paese. Il servizio di soccorso nazionale israeliano ha affermato che almeno 22 persone sono state uccise e centinaia ferite, rendendolo l’attacco il più mortale avvenuto in Israele negli ultimi anni.

Il centro medico Soroka, riporta la BBC, nella città israeliana meridionale di Beersheba ha dichiarato di aver in cura almeno 280 vittime, di cui 60 in gravi condizioni. L’ospedale Barzilai di Ashkelon, vicino a Gaza, ha dichiarato di curare 182 feriti, di cui 12 in condizioni critiche.

I video diffusi da Hamas mostrano almeno tre israeliani catturati vivi. L’esercito ha rifiutato di fornire dettagli sulle vittime o sui rapimenti mentre continua a combattere gli infiltrati.

“Siamo in guerra”, ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un discorso televisivo, dichiarando una mobilitazione di massa dell’esercito. “Non un’”operazione”, non un “round”, ma una guerra.”

“Il nemico pagherà un prezzo senza precedenti”, ha aggiunto, promettendo che Israele “risponderà al fuoco con una portata che il nemico non conosceva”.

La grave invasione di Simchat Torah, un giorno normalmente gioioso in cui gli ebrei completano il ciclo annuale di lettura del rotolo della Torah, ha fatto rivivere ricordi dolorosi della guerra in Medio Oriente del 1973, praticamente 50 anni fa, in cui i nemici di Israele lanciarono un attacco a sorpresa a Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario ebraico.

I paragoni con uno dei momenti più traumatici della storia israeliana hanno acuito le critiche nei confronti di Netanyahu e dei suoi alleati di estrema destra, che avevano promosso un’azione più aggressiva contro le minacce provenienti da Gaza. I commentatori politici hanno criticato duramente il governo per la sua incapacità di anticipare quello che sembrava essere un attacco di Hamas invisibile nel suo livello di pianificazione e coordinamento.

L’esercito israeliano ha colpito obiettivi a Gaza in risposta a circa 2.500 razzi che hanno fatto suonare le sirene aeree costantemente fino a Tel Aviv e Gerusalemme, a circa 80 chilometri (50 miglia) di distanza. Ha detto che le sue forze erano impegnate in scontri a fuoco con militanti di Hamas che si erano infiltrati in Israele in almeno sette località. I combattenti hanno oltrepassato il muro della separazione e hanno persino invaso Israele in volo con i parapendii, ha detto l’esercito.