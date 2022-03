Guillaume Musso: La sconosciuta della Senna. Recensione

L’ultimo libro dello scrittore francese mostra ancora una volta il genio narrativo di Guillaume Musso. La sconosciuta della Senna è però sotto tono rispetto ai libri precedenti.

Ritengo l’ultima fatica letteraria di Guillaume Musso un po’ sottotono rispetto alle opere precedenti dell’autore di Cap d’Antibe. Ero molto curioso di leggere “La sconosciuta della Senna” e probabilmente avevo riposto molte aspettative in quello che è tra i miei preferiti autori di noir. Il libro di Musso però mi ha convinto di meno rispetto a romanzi come Un appartamento a Parigi oppure La Ragazza di Brooklyn. Certo c’è sempre il grande stile letterario e le trovate geniali che riaprono la traccia narrativa, obbligando il lettore a stare attaccato alle pagine del libro.

Cinque libri da leggere di Guillaume Musso

La debolezza sta piuttosto nel finale e nella superficialità dei personaggi. Nel primo caso ho l’impressione che Musso non sapesse come chiudere il romanzo. Nel secondo caso, l’autore francese ci aveva abituato a un noir in cui scava interiormente nei suoi protagonisti descrivendo le loro emozioni e pensieri. Questo aspetto è molto più superficiale ne La sconosciuta della Senna e mette Musso a un livello di thriller più tradizionale, con poca verve e più concentrato sull’azione che sulle vicissitudini e drammi interiori dei personaggi. Ciò che tiene alto il racconto è la solita genialità della trama. Un libro che non raggiunge la valutazione delle cinque stellette ma si ferma a 4. Guillaume può fare di più, molto di più.

Guillaume Musso: La sconosciuta della Senna **** – Edizioni La nave di Teseo. Milano 2021