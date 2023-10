Guerra Israele Hamas: prove generali di allargamento del conflitto

L’allargamento del conflitto in Medio Oriente potrebbe avverarsi. La guerra tra Israele e Hamas potrebbe subire un’escalation coinvolgendo altri Paesi. Una prova generale di questo rischio c’è già stata. Tre basi militari americane sono state attaccate in Iraq e Siria da gruppi filoiraniani. Gli attacchi in Iraq sono stati rivendicati dalla forza paramilitare Kataib Hezbollah, sciiti iracheni sostenuti dall’Iran. In Siria, nella zona al confine con Giordania e Iraq sono stati lanciati alcuni droni contro una base Usa. In questi attacchi non ci sono state vittime. La mezzaluna sciita, composta da Iraq, Siria e Libano, è l’area mediorientale più a rischio per un allargamento della guerra.