Guerra in Ucraina: tutto quello che c’è da sapere

La guerra in Ucraina di Vladimir Putin può essere suddivisa in quattro fasi-

Fase A: è il lungo periodo della pre-guerra in cui l’establishment russo ha preparato quella che continua a chiamare “operazione militare speciale”. In Russia è vietato parlare di guerra. Secondo alcuni analisti e osservatori, Putin & c. stavano preparando il conflitto già nel 2014 dopo l’annessione della Crimea.

Fase B: comincia con l’attacco del 24 febbraio all’Ucraina. Nonostante tonnellate di missili e centinaia di migliaia di uomini che mettono sotto assedio tutte le principali città ucraine, la resistenza di Volodymyr Zelensky tiene. I russi sono costretti a cambiate strategia.

Fase C. In primavera la Russia cambia strategia militare. Si passa dall’offensiva a 360 gradi (fallita) a concentrare le forze in zone ben definite. Putin sceglie il Donbass e punta a controllare le zone delle province secessioniste del Lugansk e del Donetsk. Indice anche i referendum per far scegliere l’annessione alla Russia.

Fase D. E’ il cambio di rotta della guerra in Ucraina che avviene nel mese di ottobre. Le forze di Kiev avanzano a est e liberano migliaia di kmq di territorio.