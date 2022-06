Le forze ucraine hanno riconquistato circa il 20 per cento del territorio perso nella città di Severodonetsk, secondo il capo della regione orientale di Luhansk.

Le forze russe stanno facendo saltare in aria i ponti sul fiume Seversky Donets per impedire all’Ucraina di portare rinforzi militari a Severodonetsk.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov afferma che la Russia continuerà la sua “operazione militare” in Ucraina fino a quando tutti i suoi obiettivi non saranno stati raggiunti.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy dice al Paese: “La vittoria sarà nostra”.

Il capo degli aiuti delle Nazioni Unite Martin Griffiths “ha avuto discussioni franche e costruttive” con i funzionari russi sull’agevolazione delle esportazioni di grano ucraino dai porti del Mar Nero, afferma un portavoce delle Nazioni Unite.