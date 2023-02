Gli Stati Uniti hanno aperto un’ambasciata nelle Isole Solomone

By

La rete Usa per contenere la Cina. Dopo gli accordi con Isole Marshall e Palau, gli Stati Uniti aprono un’ambasciata nelle Isole Salomone.

Gli Stati Uniti hanno aperto un’ambasciata nelle Isole Salomone per contrastare la spinta della Cina nel Pacifico.

L’ambasciata sta iniziando in piccolo, con un incaricato d’affari, un paio di dipendenti del Dipartimento di Stato e una manciata di impiegati locali. Gli Stati Uniti hanno precedentemente gestito un’ambasciata nelle Isole Salomone per cinque anni prima di chiuderla nel 1993 come parte di una riduzione globale dei posti diplomatici dopo la fine della Guerra Fredda.

Le Isole Salomone causano tensione nel Pacifico

Ma lo spregiudicato attivismo della Cina nella regione spinge gli Stati Uniti a cercare di aumentare il proprio impegno in diversi modi, ad esempio donando vaccini COVID-19, riportando i volontari dei Peace Corps in diverse nazioni insulari e investendo in progetti forestali e turistici.

Gli Stati Uniti stanno rinsaldando le relazioni nel Pacifico in modo da rafforzare il contenimento cinese. A metà gennaio, Washington ha firmato un accordo con le isole Marshall e Palau,

L’apertura dell’ambasciata nelle Isole Salomone arriva mentre il nuovo leader delle Figi, il primo ministro Sitiveni Rabuka, sembra rivalutare alcuni aspetti dell’impegno della sua nazione con la Cina. Rabuka ha dichiarato la scorsa settimana al Fiji Times di aver pianificato di porre fine a un accordo di addestramento e scambio della polizia con la Cina.