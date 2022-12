Prima visita all’estero di Zelensky: il leader ucraino va a Washington e esce per la prima volta dal paese dopo l’inizio della guerra.

Joe Biden ha deciso: gli Stati Uniti forniscono i missili Patriot all’Ucraina. La conferma del presidente americano è arrivata nell’incontro bilaterale a Washington con Volodymyr Zelensky, in visita nella capitale Usa. Il presidente ucraino ha fatto il suo primo viaggio all’estero dall’ inizio della guerra. Parlerà in serata al Congresso degli Stati Uniti (nella notte italiana). I missili Patriot sono stati al centro di un batti e ribatti tra Russia e Usa nelle scorse settimane. Vladimir Putin ha detto che se arrivano i missili Patriot potrebbe considerare gli americani parte del conflitto. I missili sono parte del pacchetto da 1,8 miliardi di dollari in aiuti militari per Kiev. Ne fanno parte anche bombe di precisione per i caccia ucraini. Mosca risponde annunciando di volere schierare i missili balistici Sarmat e aumentare i militari portandoli a 1,5 milioni di soldati.