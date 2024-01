Gli Houthi e l’Iran minacciano Usa e Gran Bretagna

Dopo l’attacco anglo-americano in Yemen, il Consiglio politico supremo degli Houthi ha diffuso una nota che ha tutto il sapore di una minaccia verso Usa e Gran Bretagna. “Tutti gli interessi americani e britannici sono diventati obiettivi legittimi delle forze armate yemenite, in risposta alla loro diretta e dichiarata aggressione contro la Repubblica dello Yemen”, riporta il comunicato. Anche l’Iran ha mandato l’ennesimo avvertimento. Se proseguono gli attacchi in Yemen si rischia l’escalation. In Yemen sono continuate per tutta la giornata manifestazioni di solidarietà verso gli Houthi e i palestinesi. Decine di migliaia di manifestanti yemeniti si sono riversati in una delle piazze più grandi di Sanaa, la capitale dello Yemen, per esprimere la loro rabbia per gli attacchi effettuati da Regno Unito e Stati Uniti contro le postazioni degli Houthi.

