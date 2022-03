Si sono uniti alla Legione internazionale per la difesa territoriale dell’Ucraina.

Ex marine britannici sono arrivati in Ucraina per combattere contro i russi. Lo riporta l’agenzia stampa ucraina Ukrinform in questo post.

La stessa agenzia dice di avere appreso la notizia dalla pagina Facebook delle forze di terra delle forze armate ucraine. Gli ex militari britannici si sono già uniti alla legione internazionale per la difesa territoriale dell’Ucraina.

Com’è noto, c’è attivo un sito internet che consente di fare domanda per arruolarsi con i miliziani per la difesa dell’Ucraina.