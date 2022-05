Fronte ucraino le notizie del 22 maggio

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si incontra con il presidente polacco Duda in visita a Kiev. C’è piena sintonia tra i due leader. Nella stessa giornata arriva però la doccia fredda per Zelensky perché la Francia fa di nuovo sapere che ci vogliono 15 o 20 anni per l’ingresso dell’Ucraina nell’Ue. Intanto i russi intensificano l’offensiva nel Donbass. A Severodonetsk, nella regione di Lugansk, è un inferno. Qualcuno parla di nuova Mariupol. Attacchi anche su Mykolaiv. I militari di Valdimir Putin hanno dispiegato missili Iskander a Belgorod, in territorio russo. Il capo negoziatore russo fa una parziale apertura per i negoziati. Nessuno però si fida più. Le bugie di Putin e del suo cerchio magico hanno abituato a repentini cambi di marcia e a fare il contrario di ciò che dicono. Il vice-presidente della Commissione Europea Frans Timmermans ha detto che Putin si sta indebolendo ogni giorno che passa. Gli effetti selle sanzioni in Russia si sentono eccome. E Putin, ha affermato il tedesco, non è in una buona posizione. Infine, il governo ucraino dice che non accetterà un accordo che comporti la cessione di territori ucraini ai russi.