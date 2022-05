La notizia più importante arriva in serata. La Russia apre a un possibile scambio di prigionieri di Mariupol. Vladimir Putin intanto annuncia la black list dei cittadini statunitensi ai quali è vietato a vita l’ingresso nel paese. Tra loro ci sono Joe Biden, kamala Harris, Hillary Clinton, Morgan Freeman e altre mille personalità. Non è sfuggito che tra loro non c’è Donald Trump. Erdogan ha ribadito al segretario della Nato il suo no all’ingresso di Finlandia e Svezia se continuano a collaborare con il Pkk. Colloquio telefonico tra Volodymyr Zelensky e Mario Draghi. I due leader hanno parlato di cooperazione difensiva tra i due paesi.