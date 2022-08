Russi respinti in tre direzioni, resistono parzialmente vicino a Avdiivka.

L’esercito ucraino ha respinto le truppe russe a Kharkiv, Bakhmut e Avdiivka. I militari di Mosca hanno ottenuto un successo parziale vicino ad Avdiivka. La Russia ha spostato alcune unità dalla zona di Sloviansk a quella di Zaporizhzhia.

Lo riferisce lo Stato maggiore delle forze armate ucraine su Facebook, secondo quanto riporta l’agenzia Ukrinform.

Resta invariata la situazione nelle aree di Volyn e Polissia. Le forze armate bielorusse stanno lavorando per rafforzare la protezione del confine di stato bielorusso-ucraino nella regione di Brest e nella regione di Gomel.

Nei pressi di Siverskyi, le truppe russe hanno usato cannoni e artiglieria missilistica per aprire il fuoco su Hai e Senkivka della regione di Chernihiv e Shevchenkove, Ryzhivka, Bilopillia, Iskryskivshchyna e Romashkove della regione di Sumy.

Vicino alla Zaliznyi Mist della regione di Chernihiv, l’esercito russo ha condotto la ricognizione con un veicolo aereo senza pilota (UAV).

Nella zona di Kharkiv, i russi hanno utilizzato cannoni e artiglieria a razzo per aprire il fuoco vicino alla stessa Kharkiv, Duvanka, Udy, Dementiivka, Petrivka, Prudianka, Pytomnyk, Pryshyb, Pushkarne, Ruski Tyshky, Protopopivka, Verkhnia Rohanka, Korobochkyne, Borshchova, Staryi Saltiv, Ruska Lozova, Slatyne e Sosnivka.

Vicino a Staryi Saltiv, le truppe russe hanno lanciato un attacco aereo, tentando di avanzare verso Husarivka ma è stato respinto.

Nella direzione di Sloviansk, i russi hanno fatto ricorso all’artiglieria per aprire il fuoco vicino a Sloviansk, Andriivka, Dolyna, Dovhenke, Kurulka, Husarivka, Adamivka, Bohorodychne, Krasnopillia, Karnaukhivka, Chervone, Semylanne, Hrushuvakha e Chervona Poliana.

A Kramatorsk, le forze russe stanno usando carri armati, cannoni e artiglieria missilistica per aprire il fuoco vicino a Siversk, Kalenyky, Pereizne, Zvanivka, Vyimka, Verkhniokamianske, Kryva Luka, Spirne e Serebrianka, e hanno lanciato attacchi aerei su Bear Spirne e Hryhorivka.

Vicino a Serebrianka, un gruppo di ricognizione russo ha tentato di rivelare le posizioni delle forze ucraine ma ha sbagliato e si è ritirato. Anche a Hryvhorivka, il nemico ha condotto la ricognizione aerea con un UAV.

Nella direzione di Bakhmut, le truppe russe hanno aperto il fuoco vicino a Kodema, Vershyna, Travneve, Bakhmut, Zaitseve, Soledar, Yakovlivka, Pokrovske e Bilohorivka.

Con il supporto dell’aviazione, le forze russe hanno tentato di migliorare la loro posizione tattica vicino a Vershyna, Soledar, Yakovlivka e Pokrovske. Gli ucraini hanno interrotto i loro piani con un fuoco accurato e li hanno costretti a ritirarsi.

Nella zona di Avdiivka, la Russia ha usato le armi disponibili per aprire il fuoco vicino a Nevelske, Umanske, New York, Krasnohorivka, Avdiivka, Pisky e Novobakhmutivka.

Secondo i dati dello stato maggiore, gli aerei da attacco e da combattimento russi hanno colpito insediamenti come Avdiivka, Novoselivka e Yurivka.

Le truppe russe hanno provato a avanzare vicino a Kamianka e Pisky ma senza successo.

Anche nell’area di Novopavlivka, sono avvenuti attacchi di artiglieria russa vicino a Marinka, Prechystivka, Velyka Novosilka, Novopole, Novosilka, Vremivka, Bilohiria, Zelene Pole, Pavlivka, Olhivske, Vuhledar, Novoukrainka, Temyrivka, Stepnohirsk, Huliapilske, Mala Tokmachka, Zaliznychne, Nesterianka e Mali Shcherbaky.

Gli aerei d’assalto e da combattimento della Russia hanno lanciato attacchi vicino a Mali Shcherbaky, Stepove, Marinka e Yehorivka. Vicino a Stepnohirsk e Myrne, le forze di Mosca hanno condotto una ricognizione aerea.

Nella direzione del Bug meridionale, le truppe russe stanno concentrando gli sforzi per difendere le frontiere controllate e impedire alle forze ucraine di creare condizioni favorevoli per l’ulteriore offensiva. La Russia ha utilizzato le armi disponibili per aprire il fuoco sulle posizioni ucraine, distruggere le infrastrutture civili e militari lungo la linea di contatto e in profondità nelle linee di difesa.

Il gruppo navale russo nel Mar Nero e nel Mar d’Azov sta concentrando gli sforzi per bloccare le spedizioni civili nella parte sud-occidentale del Mar Nero e attaccare le infrastrutture militari e civili in profondità nel territorio dell’Ucraina. Quattro vettori di missili da crociera marittimi sono pronti ad aprire il fuoco.

Lo Stato maggiore ucraino stima che tra il 24 febbraio 2022 e il 31 luglio 2022, le perdite totali in combattimento della Russia in Ucraina hanno raggiunto circa 40.830 soldati.