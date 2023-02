La direttrice del Fondo Monetario Internazionale partecipa al G20. Il suo messaggio: dare più forza all’architettura finanziaria globale.

Trovare soluzioni per i Paesi più deboli e avviare un’azione per dare più stabilità all’architettura finanziaria internazionale. Lo ha detto la direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva. La direttrice ha partecipato al vertice del G20 a Bangalore in India. I debiti sovrani, ha chiarito, erano vulnerabili già prima del Covid. Successivamente, la pandemia e la guerra in Ucraina hanno peggiorato la situazione, mettendo a rischio diversi Paesi del pianeta a basso reddito e indebitati. Ciò che serve è rafforzare l’architettura del debito in modo da aiutare gli Stati più deboli. Per fare questo occorre aumentare il dialogo e la collaborazione.