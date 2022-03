Flop Secret una spia italiana contro Putin

Un romanzo di spionaggio, il fortunato esordio di Matteo Castellucci

Una spy story ad alto tasso umoristico, con protagonista un irresistibile (anti)eroe per caso dell’intelligence italiana. Vincitore del concorso INTRIGO 2021, il libro è uno spassoso racconto del mondo dello spionaggio, tra intrighi internazionali, veleni russi e minacce alla democrazia occidentale.

Una scrittura brillante, tra cinismo alla Monthy Pyton e scene degne di Una Pallottola Spuntata, con battute fuori luogo che condiscono un romanzo di spionaggio pieno di colpi di scena e tutto da scoprire. Esce il 24 marzo Flop Secret, il fortunato esordio di Matto Castellucci, autore di un personaggio irresistibile, destinato a conquistare il cuore dei lettori, prendendo servizio accanto a colleghi della spy comedy diventati famosi con il grande schermo come Hubert Bonisseur de La Bath in arte Oss 117 (Agente speciale 117), diventato noto nei panni di Jean Dujardin, o la spia che ci provava Austin Powers, nato dalla fantasia del comico canadese Mike Myers.

In Flop Secret il protagonista Francesco Barbarossa, un giovane agente finito quasi per sbaglio ai servizi segreti italiani dell’Aise (Agenzia informazioni e sicurezza esterna), si aggira per Berlino, Londra e Parigi in una spy story ad alto tasso umoristico. Un intrigo internazionale fa da sfondo al romanzo di spionaggio in cui l’(anti)eroe per caso dell’intelligence italiana si confronta con le sfide geopolitiche degli ultimi anni, dallo scontro tra Russia e Occidente all’ondata dei movimenti populisti. Con l’intelligence costretta a fare i conti con la spending review, e i servizi russi pronti a tutto pur di destabilizzare l’Europa, il nostro protagonista finirà catapultato al centro di un intrigo internazionale, schivando avvelenamenti, rischiando di essere pestato da un gruppo di Gilet Gialli e sventando un complotto in maniera a dir poco rocambolesca.

Vincitrice dell’edizione 2021 del concorso letterario INTRIGO – lanciato dalla casa editrice Paesi Edizioni con la volontà di promuovere nuovi nomi nel contesto nazionale – l’opera prima di Castellucci ha creato un nuovo personaggio di fiction destinato a rimanere nell’immaginario collettivo. «Un libro spassosissimo, con protagonista un irresistibile Fantozzi dell’intelligence» lo ha definito Panorama.

Bergamasco, classe 1996, Matteo Castellucci ha studiato all’Università di Milano e presso la Loughborough University, nel Regno Unito. È giornalista e collabora con il programma Generazione Europa di Sky TG24, ha scritto per il Corriere della Sera edizione di Bergamo e scrive su Linkiesta.it. Flop Secret è il suo romanzo d’esordio, edito da Paesi Edizioni, disponibile nelle librerie e negli store online a partire dal 24 marzo 2022.

— Se torni per pranzo, la nostra mensa ha gli stessi fornitori della CIA.

— Immagino tu non intenda la Confederazione italiana agricoltori, giusto?

— Direi di no.

— Allora forse mangio fuori.

— Prima controlla che il ristorante non sia affiliato al Cremlino.

— Ci mancherebbe, non digerisco il polonio. In questa stagione, poi…

FLOP SECRET

Di Matteo Castellucci

Editore: Paesi Edizioni

Marzo 2022

Pagine: 112

Prezzo: € 10,00

ISBN: 9791280159649