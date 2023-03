Il paese scandinavo supera lo scoglio del processo di ratifica. Il parlamento turco approva l’ingresso di Helsinki nell’Alleanza Atlantica. La Finlandia è nella Nato.

La Finlandia è nella Nato. Nei prossimi giorni ci sarà la formalizzazione dell’ingresso del paese scandinavo nell’alleanza militare. Il processo di ratifica necessario per l’ingresso nell’organizzazione dell’Alleanza Atlantica si è concluso dopo il via libera del Parlamento turco. Nei giorni scorsi è arrivata anche la ratifica dell’Ungheria. La Turchia aveva espresso perplessità e minacciato di mettere il veto all’adesione di Helsinki. Il presidente turco Recep Tayyp Erdogan si era opposto a Finlandia, e anche a Svezia, per il fatto che i due Stati danno ospitalità ad alcuni esponenti del Pkk curdo, bollato come terrorista dal governo di Ankara. Erdogan aveva anche richiesto, senza successo, l’estradizione dei terroristi. Successivamente, ha definito la candidatura della Finlandia “meno problematica” di quella della Svezia. La Turchia accusa Stoccolma di non aver compiuto passi concreti per reprimere gruppi che Ankara considera terroristi.