In Nigeria si attendono i risultati delle elezioni.

Sabato 25 marzo si è votato in Nigeria, un Paese da oltre 200 milioni di abitanti. Le votazioni sono state segnate da lunghi ritardi perché i seggi elettorali non sono stati aperti in tempo in alcune aree a causa di problemi logistici e incidenti di sicurezza.

L’affluenza alle urne sembra essere alta, con molti giovani elettori al loro primo voto che sono arrivati prima dell’alba per votare.

Le elezioni sono il più grande esercizio democratico dello Stato africano, con 87 milioni di persone aventi diritto al voto.

La politica è dominata da due partiti – l’APC al potere e il PDP – dopo il ripristino della democrazia multipartitica 24 anni fa.

Ma questa volta c’è anche una forte sfida da parte di un candidato di terze parti nella corsa per succedere al presidente Muhammadu Buhari – Peter Obi del partito laburista, che è sostenuto da molti giovani.

Decine di migliaia di seggi elettorali stanno contando i risultati, che saranno raccolti e inviati alla sede elettorale della capitale Abuja. Il risultato finale non è previsto almeno fino a martedì.