Elezioni in Polonia: il partito di governo senza maggioranza

Le elezioni parlamentari in Polonia hanno confermato nuovamente PiS, il partito di governo, nel ruolo di prima forza politica. Ma senza avere una maggioranza.

Il partito populista di destra Diritto e Giustizia è sulla buona strada per vincere la maggior parte dei seggi alle elezioni generali polacche, suggeriscono gli exit poll, ma è improbabile che si assicuri un terzo mandato.

I sondaggisti Ipsos suggeriscono che il partito, noto come PiS, ha il 36,1% dei voti e l’opposizione centrista è al 31%.

Se gli exit poll fossero corretti, la Coalizione Civica di Donald Tusk avrebbe maggiori possibilità di formare una coalizione.

Il suo obiettivo è porre fine agli otto anni di governo del PiS sotto la guida del leader Jaroslaw Kaczynski.

Con l’80,27% dei voti scrutinati, la Commissione elettorale nazionale afferma che Diritto e Giustizia ha il 36,27% dei voti. La Coalizione Civica è al 29,41% mentre la Terza Via al 14,45%. Il risultato finale è atteso il 17 ottobre, ha detto il capo della Commissione.

Il leader del PiS Kaczynski, parlando degli exit poll, ha ammesso di non sapere se “il successo del partito potrà trasformarsi in un altro mandato al potere”.

I risultati iniziali davano al PiS il vantaggio, ma riflettevano le piccole città e le campagne che sono roccaforti del partito. Altri due exit poll di Ipsos pubblicati lunedì suggerivano che il PiS non sarebbe stato in grado di formare una coalizione.

“La Polonia ha vinto, la democrazia ha vinto”, ha detto Tusk, 66 anni, davanti a una grande folla di sostenitori giubilanti in quella che sembrava una manifestazione per la vittoria a Varsavia. “Questa è la fine dei tempi brutti, questa è la fine del governo PiS.”

L’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa – che monitora le elezioni per verificare che siano libere e corrette – ha affermato che i candidati alle elezioni hanno potuto fare campagna elettorale liberamente – ma la copertura parziale da parte dei media statali e l’uso improprio dei fondi pubblici hanno dato un ” chiaro vantaggio” al governo PiS.