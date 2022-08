Elezioni in Kenya: tutto quello che c’è da sapere

Keniani al voto il 9 agosto per scegliere il presidente è il nuovo parlamento. Come funzionano le elezioni in Kenya.

Il 9 agosto milioni di kenyani sono chiamati alle urne per scegliere il quinto presidente della storia della Repubblica del Kenya.

Chi sono i candidati?

Sono quattro i candidati in corsa per la più alta carica dello Stato dopo gli anni di Uhuru Kenyatta, incandidabile perché la Costituzione prevede un massimo di due mandati da cinque anni.

William Ruto, 55 anni, è stato per dieci anni vicepresidente di Kenyatta. Eterno secondo, ha affrontato un’incriminazione dalla Corte Penale Internazionale per crimini contro l’umanità commessi durante gli scontri nelle elezioni in Kenya del 2007 dove morirono oltre 1000 persone e migliaia rimasero ferite. Il caso è stato archiviato dallo stesso tribunale.

Ruto è andato in rotta di collisione con Kenyatta e ora tenta la scalata al potere. Il suo programma propone un modello economico e politico fondato sulla sussidiarietà. È sostenuto dal Partito Democratico Unito (United Democratic Party) e dal Kenya Kwanza Alliance.

Raila Odinga, 77 anni, è il principale sfidante di Ruto. Forte oppositore e acerrimo nemico del presidente uscente Kenyatta, si è alleato proprio con quest’ultimo per battere Ruto. Una strana alleanza di convenienza che sopravvive solo per battere Ruto e che difficilmente durerebbe in una compagine governativa. Già primo ministro dal 2008 al 2013 dopo le controverse elezioni del 2007, Odinga tenta per la quinta volta di raggiungere la presidenza della Repubblica. Il suo programma prevede una riforma progressista del Welfare State e la riconciliazione nazionale.

A completare il quadro dei candidati ci sono anche gli avvocati David Mwaure e George Wajackoyah – una eccentrica ex spia che vuole legalizzare la cannabis. Entrambi con pochissime chance di vittoria. Il duello è dunque tra Ruto e Odinga.

Il 9 agosto i kenyani dovranno scegliere anche i governatori, i membri del parlamento, quelli delle assemblee di contea. La legge elettorale keniota prevede che 12 persone sono nominate dall’assemblea parlamentare in rappresentanza di categorie speciali come i disabili, i giovani e i lavoratori.

leggi: il sito della presidenza della Repubblica del Kenya

Come si vota in Kenya?

Il voto viene effettuato elettronicamente per la seconda volta dopo una storia di fallimenti manuali.

A causa di guasti tecnologici nel voto del 2017 che hanno portato la Corte Suprema a chiedere una replica delle elezioni, esiste un registro elettorale manuale che di solito rimane sigillato fino al momento del bisogno ma conservato nei seggi elettorali.

Dopo la votazione, le schede vengono contate e i moduli dei risultati compilati, quindi portati ai centri di conteggio del collegio elettorale dove i risultati vengono raccolti e annunciati, prima di essere portati ai centri di conteggio della contea e nazionali.

Come si vincono le elezioni in Kenya?

Per essere dichiarato vincitore nel sistema elettorale del Kenya, un candidato alla presidenza deve ricevere più della metà di tutti i voti espressi alle elezioni; e il 25 per cento dei voti espressi in almeno la metà delle contee.



Secondo la costituzione, se nessun candidato viene eletto, una nuova elezione deve tenersi entro 30 giorni dalla precedente. Solo i due candidati che hanno ricevuto il punteggio più alto possono partecipare a una nuova elezione.

Il candidato che ottiene il maggior numero di voti nella nuova elezione è dichiarato eletto presidente.

Un’elezione presidenziale deve essere annullata e si tiene una nuova elezione se un candidato alla presidenza o al vicepresidente muore entro la data prevista per le elezioni; o il presidente eletto muore prima di essere dichiarato eletto.

Il presidente dell’IEBC, la Commissione elettorale, Wafula Chebukati ha affermato che la commissione sta stampando 22.120.458 schede elettorali, il numero esatto di elettori registrati.

Politica e ideologia

In Kenya, come in molte parti dell’Africa, l’ideologia politica non è all’ordine del giorno. I cittadini sono più inclini ad aspettarsi un buon governo e progetti orientati alle persone, indipendentemente dal fatto che provenga da un governo socialista o capitalista.

Inoltre, per molti politici, il potere è l’obiettivo finale, quindi le loro ideologie sono malleabili e spesso cambiano le alleanze di partito o le creano. Di conseguenza, le personalità guidano la politica nel continente, non i partiti.

Raila Odinga, un centrosinistra di lunga data notoriamente noto per aver condotto una campagna per la politica multipartitica in Kenya, è stato un nemico a lungo termine dell’attuale presidente, ma ora è il candidato dell’establishment e leggermente a destra del centro.

Il vicepresidente William Ruto sta conducendo una campagna come outsider in un governo centrista e ha adottato un approccio relativamente di destra, con il suo movimento populista Kenya Kwanza (Kenya First) come veicolo della campagna.

All’estrema sinistra dello spettro c’è George Wajackoyah, un professore che vuole legalizzare la marijuana, imporre settimane lavorative di quattro giorni e impiccare i condannati per corruzione.

All’estrema destra c’è il pastore conservatore David Mwaure, che completa la lista.