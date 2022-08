È morto Mikhail Gorbaciov

L’ex leader sovietico Mikhail Gorbaciov è morto all’età di 91 anni, riferiscono i media russi.

Gorbaciov, che è subentrato nel 1985, è noto soprattutto per l’apertura dell’URSS e per il suo riavvicinamento con l’Occidente, ma nel 1991 non è stato in grado di impedire il crollo del suo paese.

Molti russi incolpano lui e le sue politiche riformiste per la fine del paese.

Gorbaciov soffriva di una lunga e grave malattia.