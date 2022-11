E’ in arrivo una terza intifada palestinese?

I due attentati terroristici di Gerusalemme fanno pensare a una terza intifada palestinese. L’ultimo attacco alla città santa fu nel 2016.

Siamo alla terza Intifada palestinese? Gli Stati Uniti hanno espresso più volte questa preoccupazione tramite Joe Biden in persona. Il doppio attentato che ha colpito il 23 novembre Gerusalemme potrebbe spianare la strada alla rivolta contro Israele. Gli attacchi terroristici hanno ucciso uno studente canadese in una scuola religiosa. Il fatto che gli obiettivi dei terroristi siano stati istituti religiosi la dice lunga sulla situazione pericolosa. Tanto più che Gerusalemme non assisteva a attentati dal 2016.

La coalizione di destra che ha vinto le elezioni israeliane darà vita a un governo con una presenza importante di partiti religiosi. L’Autorità Nazionale Palestinese (Anp) sta per di più affrontando un periodo di forte difficoltà interna e debolezza politica.

La formazione di Abu Mazen non è più in grado di frenare i movimenti più estremisti e terroristi stanchi di decenni di promesse di uno Stato di Palestina che sembra non arrivare mai. Proprio tra questi gruppi, che attirano molti giovani, si indaga per capire gli autori degli attentati. Il dito è puntato sulla formazione Lion’s Den, uno dei gruppi armati operativi in Cisgiordania. E’ nato di recente a Nablus nell’agosto 2022 a seguito dell’uccisione di Ibrahim al Nabulsi, esponente di spicco colpito dai militari israeliani.