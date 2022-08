Dopo decenni di dibattiti e ritardi, Dublino sta costruendo la sua prima linea metropolitana.

La metropolitana arriverà a Dublino. Il percorso prevalentemente sotterraneo collegherà 16 stazioni su 19,4 chilometri (13 miglia) tra il centro della capitale irlandese e la periferia più settentrionale. MetroLink, questo il nome della futura metropolitana dublinese, sarà in grado di trasportare fino a 20.000 passeggeri l’ora. Con una fermata prevista anche all’aeroporto di Dublino, abbandonerà il primato di essere una grande città dell’Europa occidentale senza alcun collegamento ferroviario o metropolitano con il suo terminal aereo.

Con un business plan approvato dal governo irlandese nel mese di luglio e la fine lavori prevista per l’inizio del prossimo decennio, MetroLink potrebbe ridurre l’elevata dipendenza di Dublino dalle automobili. Secondo il City Mobility Index di Deloitte, nel 2020, il 59% di tutti i viaggi all’interno della città avveniva in auto privata, mentre solo il 15% in autobus, metropolitana leggera o treno.

Le statistiche sui pendolari in entrata e in uscita dalla città sono migliori: nel 2019 più della metà di coloro che si recano nel centro città durante le ore di punta mattutine ha utilizzato i mezzi pubblici, con un ulteriore 18% a piedi o in bicicletta, ma ci sono molteplici lacune nei servizi ferroviari suburbani esistenti. La rete di metropolitana leggera a due linee di Dublino, la Luas, ha una scarsa copertura nel nord della città, mentre incidenti o lavori stradali possono obbligare gli autobus dall’aeroporto a andare a passo d’uomo. MetroLink potrebbe colmare queste lacune e fornire a Dublino una rete di trasporto pubblico più integrata e meno vulnerabile alla congestione stradale.

La nuova linea ha impiegato molto tempo per arrivare allo stato attuale e il suo processo di progettazione non è ancora stato finalizzato. L’idea è stata proposta seriamente per la prima volta nel 2000, quando è apparsa nel documento strategico di trasporto nazionale irlandese, ma è stata bloccata da controversie amministrative e bloccata dalla crisi finanziaria globale del 2007-2008. Quando il progetto è stato ripreso, è stato perso più tempo nel cambiare le decisioni circa il suo percorso e la sua portata. Anche se il processo procederà senza intoppi da ora, la costruzione probabilmente non inizierà prima del 2025.

Parte della difficoltà di ottenere l’approvazione è dovuta al costo. L’attuale stima provvisoria dei costi del governo è di 9,5 miliardi di euro, una somma che sarebbe comodamente compensata da 13,7 miliardi di euro di benefici, non ultimo per stimolare lo sviluppo a Fingal, a nord della città, la contea in più rapida crescita. Il business plan governativo però stima che i costi potrebbero alla fine salire a 12,2 miliardi di euro. Per un Paese di poco più di 5 milioni di persone che ha già vissuto una grande flessione dal millennio, questo non è un progetto da prendere alla leggera.

C’è stata anche ambivalenza sulla necessità di una metropolitana. Dopo una crescita lenta o addirittura negativa alla fine del XX secolo, la popolazione dell’area urbana di Dublino ha superato il milione di residenti solo 20 anni fa. Per alcuni critici, la costruzione di un sistema di metropolitana è sembrata più incentrata sulle aspirazioni di Dublino di essere una grande città che sulle reali esigenze dei suoi cittadini.

Anche così, la città è cresciuta notevolmente negli ultimi due decenni e la sua popolazione ora supera 1,4 milioni. Nel frattempo, gran parte del suo sviluppo è stato un’espansione incontrollata di pochi piani, di densità medio-bassa, che non è servita facilmente o in modo efficiente dai collegamenti ferroviari. Con la popolazione di Dublino destinata a crescere ulteriormente, sembra essere arrivato il momento di dotare la città di una rete di trasporti più in linea con le sue controparti altrove in Europa.