Dream Syndicate: live a Milano il 16/10/2022

La band di Steve Wynn e compagni è in forma più che mai.

Nonostante i 40 anni di attività sui palchi di mezzo mondo, i Dream Syndicate hanno la stessa passione di allora. Steve Wynn, il leader storico della band, ha un’energia straordinaria. Insieme a lui i compagni di palco di una vita: il batterista Dennis Duck e il bassista Mark Walton. Jason Viktor, altro chitarrista insieme a Wynn, è arrivato dopo la reunion del 2012. La tappa milanese chiude le tappe italiane, le altre a Torino e Bologna, parti di un tour tra Europa e Usa per presentare l’ultimo disco.

Il live di Milano del 2017

La prima parte del concerto è dedicata agli ultimi album tranne la mitica Burn, che i Dream Syndicate hanno rispolverato dal loro disco Medicine Show. L’attacco del live milanese con Bullet Holes è di una potenza incredibile e solo un assaggio di quello che viene dopo.

Dopo un intervallo di circa 20 minuti Steve e la sua band ritornano sul palco per ripercorrere i brani più famosi della loro carriera. Until Lately, Tell me when it’s over, The days of wine and roses, That’all you always say e il cavallo di battaglia Halloween. Infine con Linda Pitmon la ballata malinconica Too Little Too Late. A conclusione una versione pazzesca di John Coltrane Stereo Blues, che fa impazzire il pubblico.