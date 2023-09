Doppio attentato di al Qaida in Mali

Miliziani legati ad Al-Qaeda hanno ucciso almeno 64 persone in due attacchi contro una base militare e una nave passeggeri sul fiume Niger, nel nord del Mali. Gli estremisti della Jama’at Nusrat al-Islam wal Muslimin (JNIM) avrebbero preso di mira la barca di Timbuktu sul fiume e una postazione dell’esercito a Bamba, nella regione settentrionale di Gao, con un bilancio provvisorio di 49 civili e 15 soldati uccisi.

Negli ultimi due anni una serie di colpi di stato militari in tutto il Sahel hanno rovesciato i governi democraticamente eletti, portando al ritiro delle truppe occidentali da diversi paesi. In Mali, un grande dispiegamento francese è stato sostituito da una forza molto più piccola di mercenari russi del gruppo Wagner legato al Cremlino.

Il fiume Niger è un collegamento di trasporto vitale in una regione dove le infrastrutture stradali sono scarse e non ci sono ferrovie. Non è chiaro quale forma abbia preso l’attacco alla nave passeggeri, ma il suo operatore, Comanav, ha detto che la nave, che percorreva una rotta stabilita tra le città lungo il fiume, è stata presa di mira da almeno tre razzi puntati contro i suoi motori. Si pensa che la barca possa essere affondata rapidamente o che i razzi abbiano provocato un incendio letale.

L’attacco è arrivato dopo che un’altra fazione legata ad al-Qaida, il Gruppo di sostegno per l’Islam e i musulmani (GSIM), ha annunciato il mese scorso che stava bloccando Timbuktu, la storica città crocevia del nord del Mali. Ci sono stati anche attacchi ai villaggi da parte di estremisti islamici nella regione centrale di Mopti.

Il Mali lotta contro l’insicurezza dal 2012, quando nel tormentato nord scoppiò una rivolta guidata dall’etnia Tuareg. L’insurrezione fu sfruttata dai militanti islamici, che tre anni dopo iniziarono la propria campagna nei vicini Niger e Burkina Faso. Nel nord del Mali, la ribellione regionale si è conclusa formalmente con un accordo di pace firmato tra i ribelli e il governo maliano nel 2015. Tuttavia, il fragile accordo è stato messo a dura prova dopo la caduta del governo civile nel 2020.

Le tensioni nella regione sono riacutizzate negli ultimi tempi. settimane dopo che la missione di mantenimento della pace delle Nazioni Unite in Mali, composta da 13.000 uomini, alla quale era stato detto di partire entro la fine dell’anno, ha consegnato alle forze armate due basi vicino a Timbuktu. Il passaggio di consegne ha innescato scontri tra l’esercito e gli jihadisti e portato a un violento scontro con gli ex ribelli, alimentando i timori per l’accordo di pace del 2015. Ci sono stati anche raid in villaggi precedentemente pacifici da parte di estremisti pochi giorni dopo il ritiro delle Nazioni Unite dalle basi locali nel Mali centrale.

L’affiliata locale dello Stato Islamico ha quasi raddoppiato il territorio che controlla in Mali in meno di un anno e sta sfruttando la situazione di stallo e la debolezza percepita dei gruppi armati che hanno firmato l’accordo di pace del 2015, hanno affermato in un rapporto gli esperti delle Nazioni Unite. Gran parte della violenza in Mali è dovuta alla rivalità tra lo Stato Islamico nel Grande Sahara e il JNIM, i due principali gruppi estremisti. “Il governo del Mali osserva da lontano gli scontri tra lo Stato Islamico nel Grande Sahara e Jama’a Nusrat ul-Islam.