Donald Trump e timori europei

Cosa succede se Trump torna alla Casa Bianca? Un’ipotesi sempre più realistica dopo i caucus in Iowa.

Donald Trump ha vinto i caucus dell’Iowa (leggi questo articolo del 2020 che spiega come funzionano le primarie americane), primo passo delle primarie repubblicane. Per Niki Halley e Ron DeSantis, i due candidati più forti dopo The Donald, c’è stato poco da fare. L’ex-presidente è quindi in pole position per aggiudicarsi la nomination del Partito Repubblicano e sfidare Joe Biden alle elezioni di novembre.

La vittoria di Trump in Iowa arriva tre anni dopo l’insurrezione a Capitol Hill, il 6 gennaio 2021, quando molti repubblicani presero le distanze dall’ex presidente degli Stati Uniti che era stato sconfitto dal democratico Joe Biden.

Fonte: Politico

La maggioranza dei repubblicani sta adesso con Trump. Gli altri candidati sono indietro di molto. Si è ritirato l’imprenditore di origini indiane Vivek Ramaswamy, che ha ottenuto il 7,7%. Ryan Binkley guadagna lo 0,7%, Asa Hutchinson lo 0,2, Chris Christie lo o,1.

Strada ancora dura

Nonostante la nomination repubblicana per Trump sia data per scontata, la strada è ancora dura per l’ex-presidente. Su di lui pesano le accuse di insurrezione che potrebbero cambiare il corso degli eventi in questi mesi. Se n’è accorta Nikki Halley, che pur complimentandosi con Trump per l’affermazione in Iowa, ha detto che con The Donald Biden potrebbe vincere. Un chiaro messaggio che la partita delle primarie in casa repubblicana non è proprio ancora chiusa. Prossimo appuntamento il New Hampshire.

Timori europei

Europa in allarme in caso di vittoria di Trump. Lo scrive in questo articolo il portale web Politico. Il primo ministro del Belgio Alexander De Croo ha detto che l’Europa deve essere pronta a stare in piedi da sola se il tycoon repubblicano torna alla Casa Bianca.

Nel suo intervento a Strasburgo davanti al Parlamento Europeo, De Croo ha spiegato che se nel 2024 torniamo a “Prima l’America”, un riferimento allo slogan trumpiano del 2016, l’Europa dovrà più che mai contare solo su stessa.

Il 2024 è l’anno in cui anche milioni di cittadini europei sono chiamati a votare per rinnovare il Parlamento Europeo. E l’intervento del premier belga riprende il celebre discorso di Angela Merkel al Parlamento Europeo nel 2017 quando la allora cancelliera tedesca avvertì l’Europa che con l’elezione di Trump non poteva più fare affidamento solamente sull’alleato americano.

Trump minaccia di uscire dalla Nato

A questo riguardo, il commissario francese Thierry Breton ha ricordato di recente come Donald Trump nel 2020 dichiarò senza problemi che gli Stati Uniti non verrebbero mai in aiuto dell’Europa se venisse attaccata. In Germania, molti politici aderiscono al messaggio della Merkel che l’Europa ha bisogno di badare a se stessa da sola.

Esercito Europeo e Nato

Gli anni di Trump alla Casa Bianca sono stati all’insegna di uno scontro duro dentro la Nato con minacce verso i paesi europei a aumentare il bilancio della spesa militare (leggi qui i punti chiave della strategia di Trump nella Nato). La posizione americana è la seguente: il costo della spesa militare dentro l’alleanza militare non può gravare solo su Washington. Da qui l’invito ai paesi membri a metterci più soldi per mantenere l’apparato bellico della Nato. Questa situazione ha riaperto il dibattito su un esercito unico europeo.