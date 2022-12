Vigilia di Natale 2022. Dieci mesi di guerra in Ucraina. Non si vedono ancora prospettive di pace. Qualche timida apertura c’è stata. Proprio oggi arriva l’annuncio di Joe Biden: gli Stati Uniti presenteranno un piano di pace il 24 febbraio, a un anno esatto dell’invasione russa. In questi dieci mesi ho raccontato giorno per giorno la guerra qui. Tutte le notizie sulla crisi in Ucraina invece le trovi qui.