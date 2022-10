David Hockney e la nuova opera di 5 metri

L’85enne artista britannico gioca con la natura morta tradizionale nella sua ultima mostra. Un’opera di 5 metri per David Hockney. La rivela il Guardian.

“Fresh pictures of a very beautiful world” così descrive l’artista David Hockney i suoi ultimi lavori, come riporta il Guardian. Si tratta di una serie di disegni digitali di fiori culminati in una straordinaria immagine dell’artista lunga 5 metri davanti a queste immagini di natura morta.

Hockney stuzzica l’occhio e gioca con la prospettiva e il passare del tempo nella sua ultima creazione. In un vasto disegno fotografico, intitolato 25 giugno 2022, Looking at the Flower, ha creato un quadro enigmatico e suggestivo in cui lo spettatore vede l’artista come spettatore, osservando le proprie opere.

Qui Hockney si è raffigurato due volte, a destra e a sinistra della composizione, apparentemente catturato in un momento privato mentre guarda 20 delle sue esuberanti nature morte floreali appese a un muro di fronte a lui.

In entrambi gli autoritratti indossa lo stesso abito a quadri blu e coppola bianca, ma è seduto su sedie diverse e fuma una sigaretta a sinistra, mentre un posacenere è tra gli oggetti su un semplice tavolo. Una rosa solitaria in un vaso azzurro riecheggia i bei fiori catturati nelle immagini sulla parete, suggerendo la loro fugace esistenza.

Dalla sua casa in Normandia, dove ha creato l’immagine, ha detto all’Observer: “Questa non è una fotografia normale”.

Manipolando numerose fotografie su un computer, ha giocato con il tempo, illustrando che una fotografia non è “la rappresentazione definitiva della realtà”: “Devi guardare queste attraverso il tempo, a differenza di una normale fotografia, che vedi tutte in una volta”.

L’opera di Hokney, 25 giugno 2022 Looking at the Flower, sarà esposta accanto alle immagini di fiori reali in una prossima grande mostra, 20 Flowers and Some Bigger Pictures.

La mostra sarà allestita in novembre presso la galleria londinese di Hockney, Annely Juda Fine Art, una delle cinque gallerie in cinque città del mondo, in una collaborazione senza precedenti.

Lo stato del mondo può sembrare cupo, ma queste sono immagini di fiori per sollevare lo spirito, ognuna dipinta con la sua tavolozza di colori vivaci. Li chiama “immagini nuove e fresche di un mondo molto bello”.

Hockney, 85 anni, è il ragazzo Bradford che è partito per Los Angeles e ha trovato ispirazione nel sogno americano, nelle piscine e nella luce del sole, diventando uno degli artisti contemporanei più importanti del mondo. I suoi capolavori includono A Bigger Splash, in cui ha catturato lo scintillio luccicante di una piscina turchese sotto la luce intensa del cielo della California. Nel 2018, Hockney è diventato l’artista vivente più apprezzato, dopo che uno dei suoi dipinti sulla piscina – Ritratto di un artista (Piscina con due figure) – è stato venduto per $ 90,3 milioni (£ 81 milioni) in un’asta di New York.