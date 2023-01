Cantautore folk, poeta e attivista politico, ha scritto una pagina importante della musica statunitense. I cinque migliori dischi da ascoltare di David Crosby.

David Crosby è stato un simbolo della musica folk e della lotta politica. Nato a Los Angeles nel 1941 ha incarnato la figura del musicista impegnato in politica, ma anche il poeta che ha saputo esprimere con le canzoni i sogni e le contraddizioni di una generazione. E’ quella degli anni ’60 e ’70, tanti giovani che passarono dall’entusiasmo della nuova frontiera e del mondo post bellico al dramma del Vietnam che fece precipitare di nuovo molti americani in una guerra.

Insieme agli amici Roger McGuinn e Gene Clark, David Crosby fondò nei primi anni ’60 i celebri Byrds, cinque ragazzi capelloni che sotto l’influenza del Beatles e del folk americano inventarono un nuovo modo di fare musica. Un genere alternativo, che aprì la strada a molte future band californiane e che spopolò anche nella East Coast, conquistando il Greenwich Village a New York.

Dopo lo scioglimento del gruppo, Crosby si unisce a Stephen Stills, Graham Nash e Neil Young. I quattro danno vita al celebre Deja Vu, un album destinato a diventare uno dei più ascoltati al mondo. Il quartetto Crosby, Still, Nash & (qualche volta) Young nasce dopo gli scontri del 4 maggio 1970 alla Kent State University (Ohio) tra manifestanti e polizia in cui morirono 4 studenti. La protesta venne organizzata dopo l’annuncio del presidente Richard Nixon di invadere la Cambogia. L’episodio colpì così tanto i quattro musicisti da convincerli a unirsi in un gruppo per fare musica impegnata.

Crosby, Still, Nash & Young non producono però molto. Il quartetto cessa la sua esperienza dopo varie vicissitudini. David Crosby decide di continuare da solo. Ha già prodotto un album solista durante l’esperienza con Still, Nash & Young. Si intitola “If I could only remember my name”. Dopo quasi vent’anni incide un album che sembra rispondere a quella domanda: “Oh yes, I can”.

Il 18 gennaio 2023 le agenzie battono la notizia della morte di David Crosby. Era malato da tempo ma ha sempre voluto suonare. So long David.

David Crosby: i cinque migliori album da ascoltare

1965: Mr Tambourine Man (con i Byrds)

1965: Turn, Turn, Turn (con i Byrds)

1970: Deja Vu (con Still, Nash & Young)

1971: If I could only remember my name

1989: Oh yes, I can