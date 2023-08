Da Twitter a X. Cosa c’è da sapere

By

Si passa da Twitter a X. Elon Musk, Ceo del celebre social, annuncia l’addio dell’ uccellino blu e dei 140 caratteri.

Elon Musk, Ceo di Tesla e Twitter, ha annunciato a luglio che il celebre social cambia nome e logo. Il miliardario americano manda in pensione Twitter, che ora si chiama X, ma mette in soffitta anche l’uccellino blu a cui ci eravamo abituati e anche un po’ (diciamocelo con franchezza) affezionati. I 140 caratteri, ì tweet dell’ uccellino, non ci saranno più.

Ecco cos’ha spiegato Musk alla stampa americana.

Il cambio di nome segue una strategia aziendale ben precisa. Non è quindi una semplice rinomina ma un mutamento generale della mission aziendale. Vengono abbandonati, come detto, i 140 caratteri aprendo così il social a nuove prospettive e potenzialità.

X indica una nuova piattaforma (x.com) sulla quale gira tutto il sistema di Twitter. Per i fruitori iscritti al social non cambia nulla. Chi aveva una pagina Twitter avrà notato che è passato in automatico al nuovo layout.

Il restyling aziendale, chiamiamolo così, serve a dare nuovi stimoli alle inserzioni pubblicitarie. Musk ha comunicato che Twitter aveva perso il 50% degli introiti pubblicitari e adesso punta a un rilancio.

Il patrón di Tesla ha assunto un nuovo Ceo. Si chiama Linda Yaccarino ed è una pubblicitaria di successo. Sarà lei ad avere in mano la sfida di X e a risollevare il social dalla depressione virtuale degli ultimi tempi.

Infine una app (app X) rende più agevole l’utilizzo della piattaforma social.