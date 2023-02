A un anno dall’aggressione all’Ucraina, Putin parla alla nazione. Esce dall’accordo Start sul nucleare e incolpa l’Occidente.

Cos’ha detto Putin ai russi? “La Russia sospende la sua partecipazione al trattato New Start”, ha annunciato il leader del Cremlino nel suo discorso sullo stato della nazione. Come al solito ha incolpato l’Occidente.

New Start è l’ultimo trattato sul controllo delle armi nucleari rimasto tra Russia e America. Limita gli arsenali nucleari dei due paesi.

Il presidente russo ha annunciato di aver firmato un decreto per “mettere nuovi complessi strategici a terra pronti al combattimento”.

Ha avvertito che la Russia è pronta a riprendere i test sulle armi nucleari.

“Certo, non lo faremo prima”, ha aggiunto il presidente Putin. “Ma se gli Stati Uniti effettuano test, lo faremo anche noi”.

New Start era in difficoltà da tempo. Il mese scorso Washington aveva accusato Mosca di aver violato l’accordo rifiutandosi di consentire attività di ispezione sul proprio territorio.

La sospensione della partecipazione di Mosca al trattato alza la posta in gioco.

“Si tratta più di un ricatto nucleare, ma è estremamente pericoloso”, ritiene Andrei Kolesnikov del Carnegie Endowment for International Peace, “perché non possiamo prevedere come si comporterà Putin in futuro e cosa ha in mente.

“Per evitare una guerra nucleare, è meglio avere un quadro chiaro “, ha aggiunto.

“Perdendo questo quadro stiamo assistendo alla reale minaccia di una guerra nucleare”.