Quattro giorni di Milan Fashion Week hanno proposto nuove idee e stili del fashion internazionale. Cos’è successo alla Settimana della Moda di Milano 2023.

Si è chiusa la Milan Fashion Week, la settimana della moda di Milano, dopo quattro giorni di anteprime prevalentemente maschili per il prossimo autunno inverno all’insegna della tranquillità. Ecco cos’è successo.

Giorgio Armani ha portato i suoi ammiratori all’interno dei cortili nascosti di Milano, isole di quiete nascoste alla vista generale all’interno delle mura dell’austera architettura neoclassica della città.

Il designer indiano Dhruv Kapoor, una new entry a Milano, ha provato a promuovere un viaggio interiore con una nuova collezione in cui cerca di riconciliare gli alter ego, siano essi romantici, aggressivi o pensierosi, e renderli un modo di guarigione.

Dhruv Kapoor promuove la guarigione

Kapoor esprime un messaggio combina stampe floreali che promuovono l’immobilità, immagini cartoon di Godzilla che rappresentano l’aggressività e dettagli in pizzo per il romanticismo. Il designer, attraverso la sua collezione unisex soprannominata “The Embracer”, sostiene l’abbraccio di tutte le nostre parti, anche quelle viste negativamente. La collezione comprende un abito in denim attillato e strappato su jeans larghi. Giacche da completo a spalle larghe sono abbinate a pantaloni attillati che si allargavano in un fondo a campana. Felpe oversize sono state abbinate a tuniche di cotone e pantaloni trasparenti in pizzo. Godzilla imperversava sul davanti di una camicia button-down o di un vestito attillato, mentre una giacca a cuscino d’argento aveva punte da rettile lungo la schiena.

La Milano nascosta di Armani

Nascosti alla vista nella frenetica capitale italiana della moda e della finanza, ci sono tranquilli giardini incastonati nei cortili di Milano. Giorgio Armani suggerisce che questi sono luoghi in cui fermarsi e fare il punto prima di emergere per affari o svago su calzature morbide con suole in gomma.

Le modelle hanno camminato lentamente al ritmo della colonna sonora del pianista-compositore italiano Ludovico Einaudi mentre indossavano abiti e spezzati che erano profondamente strutturati, proiettando sicurezza di sé nella morbida silhouette del designer di 88 anni.

La tavolozza dei colori consisteva in tenui toni della terra esaltati dall’oliva e dal verde bosco con un’ondata di cremisi nell’abbigliamento sportivo e un’infarinatura finale di look dandy del fine settimana. Pantaloni cargo in flanella sono stati abbinati a morbidi maglioni. Disciplinati completi doppiopetto si addicevano a un tavolo delle trattative. Grandi pellicce di gake, tra cui una con stampa tigrata, hanno alleggerito l’atmosfera tranquilla. La sfilata si è conclusa con coppie vestite con abiti da sera neri luccicanti e tailleur formali con dettagli in seta o velluto che chiacchieravano lungo la passerella, come se stessero uscendo da una festa.

Armani ha ammesso che i lampi di pelle su altre passerelle di questa stagione avevano una sensualità. Ma è rimasto fedele alla sua convinzione: “Puoi indossare tutto quello che vuoi, ma quando sei a un tavolo importante, devi indossare un abito importante”, ha detto. La sua unica trasgressione: cravatte che si inarcano sotto il nodo, come se fossero allentate, e indossate infilate nei gilet, “per dare spazio al relax”. “La rigidità non va bene”, ha aggiunto il designer.

Il retro-futurismo di Prada

Il soffitto dell’oscuro showroom di Prada si è alzato per rivelare lampadari industriali quando i primi look sono apparsi sulla passerella: giacche sartoriali leggermente squadrate con colletti affilati a forma di ala che svolazzavano dolcemente a ogni passo, assicurate e imbottite solo da un filo di colorati maglieria. I colletti, che ricordano gli anni ’30 o ’70 e in stampe geometriche retrò, hanno dato un tocco romantico a una collezione altrimenti essenziale e pulita dei co-direttori creativi Miuccia Prada e Raf Simons.

Simon Cracker rende omaggio a Vivienne Westwood

I designer dietro il marchio Simon Cracker hanno reso omaggio all’eredità di Vivienne Westwood durante una sfilata presentando la loro ultima collezione di capi riciclati. Seguendo le orme dell’upcycling di Westwood, i designer raccolgono capi non reclamati dalle lavanderie a secco e resti di tessuti dai produttori per realizzare le loro creazioni uniche. In questa collezione di ispirazione punk, ogni capo è unico e promuove l’anticonformismo. I berretti fungono da spalline sulle spalle della giacca; una minigonna è stata modellata da balze a balze sul davanti e rete sul retro; le coperte fatte a mano sono diventate soprabiti. La maglieria è stata realizzata con filati recuperati e in collaborazione con la stilista Gaia Segattini.

Dolce & Gabbana tornano al nero

Se si guardava solo al colore, da Dolce&Gabbana si tornava alle origini: l’intera collezione per il prossimo inverno era prevalentemente monocromatica nera, tanto meglio per il gioco notturno. I monocromi grigi e bianchi hanno svolto un ruolo di supporto.

Mentre la luce sul bling, gli sguardi erano tutt’altro che basilari. I designer Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno creato una collezione costruita intorno alla sartoria, con in mente i ritmi sincronici dei club notturni.

Cappotti lunghi o cappe drammatiche ti porteranno alla porta del club. All’interno, corsetteria maschile, cinture obi e fasce da smoking stringono la vita, una silhouette che è imitata nella drammatica sartoria a clessidra di cappotti e giacche con vita curva e spalle larghe. Una luce stroboscopica raccoglie scintillii e glitter sui capi, e top trasparenti e maglieria muscolosa mettono in mostra i fisici.

Fendi illumina la pelle

La collezione Fendi per il prossimo inverno fa risplendere la pelle in modi un tempo riservati alle donne.

Top monospalla – sia in maglia che abbottonati – pelle nuda per dare un tocco sexy ai look. La maglieria era super velata, a malapena lì. Un po’ di stratificazione ha restituito un po’ di modestia, per l’ufficio, ma potrebbe essere facilmente annullata per una transizione serale.

I cappotti lunghi incorporavano un mantello asimmetrico avvolgente, un trucco sartoriale imitato nei pantaloni con una gonna a portafoglio su un lato. L’effetto è stato accogliente e avvolgente, offrendo un bozzolo mentre ci avventuriamo di nuovo nel mondo.

Gucci alla grande

Gucci ha offerto un’altra sorpresa di gennaio per dare il via alle anteprime dell’abbigliamento maschile della Settimana della Moda di Milano, prendendo una nuova direzione dopo l’uscita di Alessandro Michele da direttore creativo.

Proprio come il debutto discreto di Michele otto anni fa alla guida di un team interno, la sfilata di Gucci che ha annunciato la nuova era post-Michele è stata un evento discreto, che ha riformulato silenziosamente i codici del marchio fondato a Firenze più di un secolo fa come una compagnia di bagagli.

Sotto Michele, la fantasia ha preso il volo con uno spettacolo sempre crescente e strati di abbellimento in collezioni romantiche che hanno offuscato le barriere di genere e sfidato intellettualmente la folla della moda con note che fanno riferimento a pensatori a volte oscuri.

Quegli abbellimenti sono stati spogliati, almeno per ora, con una raccolta di facile lettura.