Dopo due anni torna a riunirsi il primo Consiglio Nato-Russia, il forum di dialogo e confronto tra l’alleanza militare più forte al mondo e il gigante al confine orientale europeo. L’incontro avviene in un clima di forte tensione tra Stati Uniti e Nato da una parte e Russia dall’altra. La sintesi del confronto l’ha fatta il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Secondo Stoltenberg i livelli delle relazioni tra i due paesi sono “criticamente bassi” e definisce realistica la possibilità di un conflitto armato in Europa. Tuttavia, ha spiegato il segretario Nato, le possibilità di dialogo non sono del tutto escluse. Bruxelles e Mosca hanno stabilito di riportare le proprie rappresentanze nei rispettivi uffici. La missione Nato rientrerà quindi a Mosca così come quella russa a Bruxelles. E’ un segnale della buona volontà a normalizzare le relazioni e a promuovere la distensione. C’è però ancora molto lavoro da fare. Tuttavia, Stoltenberg ha evidenziato come le divergenze su alcuni temi, come quello dell’allargamento dell’alleanza a est, sono molto difficili da appianare.