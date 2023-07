Cos'è l'armistizio coreano

Il 27 luglio 1953 fu firmato l’armistizio coreano. Sospese la guerra di Corea ma non mise mai fine formalmente al conflitto.

Questo mese ricorre il 70° anniversario dell’accordo di armistizio coreano, firmato il 27 luglio 1953. L’armistizio sospese la guerra di Corea, iniziata tre anni prima nel giugno 1950. Segnava la cessazione dei combattimenti tra le forze armate nella penisola coreana. Tuttavia, un armistizio non significa una fine legale e permanente di una guerra, e quindi la penisola è tecnicamente ancora in guerra dall’armistizio del 1953. Ciò ha mantenuto le due Coree in uno stato politico e militare ambiguo.

Perché la guerra di Corea non si concluse definitivamente nel 1953 con un trattato di pace? Parte della risposta è radicata nel ruolo della Corea del Sud nella risoluzione di questo conflitto militare. Uno sguardo ravvicinato a chi firmò l’accordo di armistizio e cosa accadde dopo la tregua ci dà un indizio e ci aiuta anche a comprendere meglio gli sviluppi politici dentro e intorno alla penisola coreana causati da questa perdurante ambiguità.

La guerra di Corea scoppiò nel 1950, ma la penisola era già divisa dalle due grandi potenze, Stati Uniti e Unione Sovietica, dal 1945. Le due potenze occuparono ciascuna metà della penisola subito dopo il Giappone, che aveva colonizzato la Corea da allora 1910, fu sconfitta nella Guerra del Pacifico e si arrese nel 1945. La divisione della Corea lungo il 38° parallelo fu ulteriormente consolidata nel 1948 da due governi separati stabiliti nella parte settentrionale e meridionale della penisola, con il rispettivo appoggio di Mosca e Washington.

La Corea del Nord (formalmente Repubblica Democratica di Corea, RPDC), fondata sotto la guida di Kim Il Sung, e la Corea del Sud (Repubblica di Corea, ROK), fondata sotto Syngman Rhee, condividevano l’obiettivo comune di unificare l’intera penisola coreana: ma ognuno voleva che governasse il proprio governo.

Il 25 giugno 1950 iniziò la guerra di Corea con l’esercito popolare coreano (KPA) proveniente dal nord che attraversava il 38° parallelo per attaccare il sud. È interessante notare, tuttavia, che sia la Corea del Nord che quella del Sud hanno visto la guerra come un’opportunità per unire la penisola divisa sotto il proprio controllo. Il primo giorno di guerra, il presidente Rhee disse persino all’ambasciatore statunitense John J. Muccio che “forse l’attuale crisi rappresentava la migliore opportunità per risolvere una volta per tutte il problema coreano”.

La guerra di Corea iniziò come una guerra civile tra le due Coree. Tuttavia, si trasformò rapidamente in una guerra internazionale poiché altri paesi furono coinvolti direttamente o indirettamente, il che significava che la risoluzione del conflitto divenne più difficile e complicata in seguito.

