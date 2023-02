Firmato nel 2010 da due allora presidenti – Barack Obama e Dmitry Medvedev – il trattato New Start è stato progettato per prevenire la guerra nucleare.

Limita il numero di testate nucleari strategiche che entrambe le parti possono schierare e dà a ciascun paese il potere di ispezionare l’altro.

L’accordo è entrato in vigore nel 2011 ed è stato prorogato 10 anni dopo, sebbene le ispezioni sulle armi siano state interrotte dalla pandemia di Covid.

Il limite di ciascuna parte è di 1.550 testate nucleari a lungo raggio, un numero inferiore rispetto al precedente accordo Start.

Insieme, i due ex rivali della Guerra Fredda rappresentano quasi tutte le armi nucleari del mondo. La Russia aveva precedentemente affermato di voler mantenere in vigore il trattato, nonostante la retorica ostile di entrambe le parti durante la guerra in Ucraina.

Il leader del Cremlino non esprime rimorso o rammarico per la sua decisione di invadere l’Ucraina.

La sua “operazione militare speciale” non è andata affatto secondo i piani, portando miseria in Ucraina, pesanti perdite militari per la Russia e costringendo il presidente ad arruolare centinaia di migliaia di russi nell’esercito.

Quindi, l’invasione è stata un grosso errore? Un gigantesco errore di calcolo? Putin non lo ammetterà mai. Continua a raccontare la farsa secondo cui l’Occidente è responsabile della guerra.

“Loro [l’Occidente] hanno iniziato la guerra. E noi abbiamo usato la forza e stiamo usando la forza per fermarla”, ha detto.

“Le élite occidentali non nascondono i loro obiettivi per portare la Russia a una sconfitta strategica. Cosa significa? Significa ucciderci, una volta per tutte.

Significa che intendono trasformare un conflitto locale in uno scontro globale. Lo capiamo esattamente così. Reagiremo di conseguenza. Questo perché in questo caso si tratta dell’esistenza stessa del nostro Paese”.

Il presidente Putin trasudava fiducia che la Russia potesse sopravvivere alle sanzioni internazionali e, nonostante il sostegno occidentale all’Ucraina, uscire vittoriosa. Nessun accenno di compromesso. Nessun segno che stia cercando una rampa di uscita.