Francia e Germania hanno celebrato in questi giorni i 60 anni del trattato dell’Eliseo.Cos’è il Trattato franco-tedesco dell’Eliseo? Il 22 gennaio 1963 Francia e Repubblica Federale di Germania firmarono a Parigi un accordo che prevedeva uno stretto coordinamento delle politiche dei due Paesi. Il presidente francese Charles De Gaulle e il cancelliere tedesco Konrad Adenauer sottoscrissero quello che fu definito trattato dell’Eliseo. Per volontà tedesca la portata dell’accordo venne poi molto ridotta. In particolare, la Germania non seguì la Francia sulla spinta autonomista rispetto all’integrazione atlantica prevista nell’ambito Nato. Dopo quasi 60 anni Francia e Germania hanno firmato un trattato simile ad Aquisgrana.