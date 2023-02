E’ il gruppo di esperti più importante sui cambiamenti climatici. Cos’è il panel Ipcc a cui fanno tutti riferimento quando si parla di clima?

Cos’è il panel Ipcc? E’ stato creato per fornire ai responsabili politici valutazioni scientifiche periodiche sul cambiamento climatico, le sue implicazioni e i potenziali rischi futuri, nonché per proporre opzioni di adattamento e mitigazione.

Attraverso le sue valutazioni, l‘IPCC determina lo stato delle conoscenze sui cambiamenti climatici. Identifica dove c’è accordo nella comunità scientifica su argomenti relativi al cambiamento climatico e dove sono necessarie ulteriori ricerche. I report sono redatti e rivisti in più fasi, garantendo così obiettività e trasparenza.

L’IPCC non conduce ricerche proprie. I rapporti dell’IPCC sono neutri, rilevanti per la politica ma non prescrittivi. Le relazioni di valutazione sono un contributo chiave ai negoziati internazionali per affrontare il cambiamento climatico. Creato dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UN Environment) e dall’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) nel 1988, l’IPCC conta 195 paesi membri. Nello stesso anno, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato l’azione dell’OMM e dell’UNEP nella creazione congiunta dell’IPCC.

L’IPCC è diviso in tre gruppi di lavoro e una task force. Il gruppo di lavoro I si occupa di The Physical Science Basis of Climate Change, il gruppo di lavoro II con gli impatti dei cambiamenti climatici, l’adattamento e la vulnerabilità e il gruppo di lavoro III con la mitigazione dei cambiamenti climatici. L’obiettivo principale della task force sugli inventari nazionali dei gas a effetto serra è sviluppare e perfezionare una metodologia per il calcolo e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti nazionali di gas a effetto serra.

Oltre ai gruppi di lavoro e alla task force, il gruppo può istituire altri gruppi di lavoro per un determinato periodo di tempo per esaminare un argomento o una questione specifici. Un esempio è la decisione alla 47a sessione dell’IPCC a Parigi nel marzo 2018 di istituire un gruppo di lavoro per migliorare l’equilibrio di genere e affrontare le questioni relative al genere all’interno dell’IPCC. Quel gruppo di lavoro ha completato il suo lavoro e il suo lavoro è stato fondamentale per l’adozione del gruppo di esperti e per la politica di genere e il piano di attuazione.