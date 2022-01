Qatar Airways chiede un risarcimento di 618 milioni di dollari più 4 milioni di dollari al giorno dopo aver messo a terra 21 A350 per problemi di sicurezza.

(Da Aljazeera)

Qatar Airways è stata bloccata per mesi in una controversia legale con il produttore europeo di Airbus per “gravi e legittimi problemi di sicurezza” dopo la consegna di jet A350.

La compagnia aerea statale del Qatar chiede un risarcimento, affermando che gli aerei difettosi l’hanno costretta a mettere a terra 21 della sua flotta di 53 Airbus A350 in entrambe le serie 1000 e 900.

Come è iniziata la disputa?

La compagnia di bandiera del Qatar ha sollevato preoccupazioni per lo stato dei suoi A350 nel novembre 2020, quando un tentativo di ridipingere un jet di cinque anni con la livrea della Coppa del Mondo ha rivelato circa 980 difetti.

Secondo un’indagine dell’agenzia di stampa Reuters, almeno altre cinque compagnie aeree, tra cui Finnair, Cathay Pacific, Etihad, Lufthansa e Air France, hanno sollevato preoccupazioni nel 2016, ben prima di Qatar Airways, ma non hanno messo a terra i loro aerei.

Airbus, con sede in Francia, ha riconosciuto che i difetti richiedevano attenzione, insistendo sul fatto che erano problemi estetici e non mettevano a rischio la sicurezza.

Qatar Airways ha affermato che Airbus non ha fornito un’analisi completa della causa principale necessaria per soddisfare le domande irrisolte sull’aeronavigabilità dei jet interessati, incluso il sistema di protezione dai fulmini.

Il 20 dicembre dello scorso anno, Qatar Airways ha citato in giudizio Airbus nel Regno Unito. Il caso dovrebbe essere sottoposto a un’udienza a fine aprile.

Quali sono i problemi?

La denuncia della compagnia aerea afferma che la vernice sugli Airbus A350 consegnati di recente si screpolava e si staccava, esponendo le maglie di rame utilizzate per isolare l’aereo dai fulmini.

Lo scorso 21 gennaio ha pubblicato un video sui social media dell’esterno sfregiato dei jet A350 a terra.

La clip mostrava aree di vernice scrostata o mancante, crepe e danni alla protezione antifulmine, oltre a ciò che la compagnia aerea ha descritto come chiazze di fibra di carbonio esposte all’umidità e alla luce ultravioletta potenzialmente dannosa.

Il leggero jetliner in fibra di carbonio si basa su una lamina metallica incorporata sotto la vernice per aiutare i fulmini a lavare in sicurezza la fusoliera, che è meno conduttiva del metallo precedente.

Il video mostrava le scaglie del sistema antifulmine a rete di rame, che dovrebbe essere fissato all’aereo con la resina, che si staccavano quando la vernice veniva strappata via con una mano guantata.

Cosa richiede la compagnia aerea?

Qatar Airways sta premendo per un risarcimento di 618 milioni di dollari più 4 milioni di dollari al giorno e ha interrotto la ricezione di altri 23 A350.

Il suo caso legale ha descritto in dettaglio come la Qatar Civil Aviation Authority (QCAA) aveva iniziato a ritirare i permessi di volo per singoli aerei A350 in una serie di lettere da giugno 2021.

Ha detto che il QCAA ha detto ad Airbus che il deterioramento dell’aereo era “inquietante, se non allarmante”.

Airbus ha affermato che combatterà l’affermazione, dicendo che “non ci sono basi ragionevoli o razionali” per le basi, che non sono avvenute altrove.

Qual è la posizione di Airbus?

Airbus afferma che sta cercando di cambiare il design della rete antifulmine per i futuri A350, ma insiste sull’esistenza di un’adeguata protezione contro i fulmini di riserva. Dice che Qatar Airways sta minando i protocolli globali cercando di sfruttare la sicurezza.

La società europea ha spiegato di aver fornito le informazioni pertinenti e di aver concluso che non vi è alcun rischio di aeronavigabilità, un’opinione ripresa dal regolatore aereo europeo.

Il 21 gennaio, Airbus ha annullato un contratto da 6 miliardi di dollari con Qatar Airways per 50 dei suoi nuovi aerei passeggeri A321neo, intensificando la battaglia legale.