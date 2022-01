La Russia riduce il suo personale dell’ambasciata a Kiev. Il Regno Unito invia armi anticarro all’Ucraina, mentre il Canada manda un contingente. La Nato invita la Russia a nuovi colloqui.

Gli ingredienti per una guerra in Europa ci sono tutti. La parola è ancora in mano alla politica e alla diplomazia. Ma basta un passo falso per passare il timone ai generali e alle armi. La settimana intensa a metà gennaio di colloqui e vertici di alto livello non ha portato a molto.

Tempesta in arrivo

Intanto, alcune decisioni sembrano minacciare tempesta.

Il Regno Unito, per esempio, ha iniziato a fornire armi al governo di Kiev. In particolare, si tratta di sistemi militari difensivi anti-carro. Lo ha annunciato il ministro della difesa britannico, Ben Wallace davanti al Parlamento. Wallace ha spiegato che nel Paese c’è anche un piccolo contingente britannico per formare gli ucraini a usare queste tipologie di armi. In caso di aggressione con carri armati, l’esercito ucraino può contare sugli armamenti difensivi forniti dalla Gran Bretagna.

Il Canada segue a ruota la strategia di Londra. Ha deciso di schierare un piccolo contingente di forze speciali a Kiev per dare un segnale di collaborazione difensiva nel caso di attacco russo. Il governo di Ottawa ha anche condannato i movimenti di truppe russe vicino al confine ucraino.

Quasi allo stesso tempo si apprende che la Russia sta riportando a casa pian piano il suo personale diplomatico di stanza all’ambasciata di Kiev. Lo scrive il New York Times che parla di “evacuazione silenziosa” dei diplomatici russi e delle loro famiglie. La Russia si è limitata a ribadire che l’ambasciata è aperta ed è operativa.

Diplomazia al lavoro

In questo clima di altissima tensione, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha invitato la Russia a partecipare a un nuovo round di colloqui dopo quelli avvenuti nell’ambito del primo Consiglio Nato-Russia della scorsa settimana.

Pur ritenendo originale che sia la Nato, cioè la più grande alleanza militare del dopoguerra, a prendere iniziative diplomatiche, l’azione di Stoltenberg potrebbe avere ricadute positive. Perché l’Alleanza Atlantica è forse l’unico organismo che rappresenta anche molti Stati dell’est Europa e mantiene ancora una certa credibilità anche tra i decision-maker russi.

Stoltenberg ha detto che va trovata una soluzione con la politica nonostante i rischi di conflitto siano reali come ha spiegato il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Lo stesso cancelliere ha spiegato che la Germania potrebbe bloccare nuovamente il gasdotto Nord Stream 2 se la Russia attaccasse l’Ucraina.

Ci provano però anche gli Stati Uniti. Il segretario di Stato Anthony Blinken visita l’Ucraina nel momento in cui la tensione é al massimo. Il capo della diplomazia Usa incontrerà le più alte autorità di Kiev.