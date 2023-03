Cosa sta succedendo in Moldavia

In Moldavia continuano da settimane le proteste contro la presidente filo-europea Maia Sandu. La polizia ha arrestato più di 50 persone. Le contestazioni hanno portato nelle strade nella capitale Chisinau oltre 4500 persone. Le forze di sicurezza hanno sbarrato la strada ai manifestanti con i bus per impedire che si dirigessero sotto le sedi governative e istituzionali.

Maia Sandu vince le elezioni in Moldavia

Ufficialmente sono manifestazioni antigovernative per protestare contro il carovita e l’aumento dei prezzi. I rappresentanti del governo di Maia Sandu ritengono che dietro la mobilitazione ci sia la mano della Russia. Una manovra politica, spiegano dal governo, con un burattinaio a Mosca. Non più dunque una protesta sorta per ragioni economiche. Non a caso tra gli slogan ripetuti c’è: “Abbasso la dittatura”; “Abbasso Maia Sandu”; “Chiediamo al governo di pagare i nostri conti”.

Tra i leader della protesta c’è Ilan Shor, politico dell’opposizione e ricco uomo d’affari incriminato per una frode legata a uno scandalo bancario da un miliardo di dollari.

Marina Tauber, a capo del partito di Shor, ha accusato l’occidente, che è sponsor del governo moldavo, di chiudere gli occhi davanti al fatto che ai manifestanti venga impedito di arrivare sotto le sedi governative per mostrare il loro dissenso.

Un mese fa la Moldavia ha accusato la Russia di destabilizzare il Paese, tentando di rovesciare il governo di Maia Sandu per sostituirlo con uno filo-russo. Gli Stati Uniti hanno assicurato il pieno sostegno al governo moldavo.

La Sandu, intanto, prosegue il suo cammino di avvicinamento e buone relazioni con l’Unione Europea. In questi giorni ha parlato dei temi della sicurezza con il presidente del Consiglio Europe Charles Michel.

Had a very good 📞discussion with @eucopresident @CharlesMichel about the security situation in #Moldova and the upcoming European Political Community meeting on 1 June.

Looking forward to continuing our dialogue on shared priorities.

— Maia Sandu (@sandumaiamd) March 12, 2023