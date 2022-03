I capi della diplomazia di India e Cina si sono incontrati a Nuova Delhi. Sul tavolo della discussione l’Ucraina, la crisi di frontiera e gli scambi commerciali.

India e Cina vogliono un cessate il fuoco immediato in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri indiano, Jaishankar dopo il colloquio con l’omologo cinese Wang Yi. La Cina continua a rimanere convinta che le sanzioni non aiutano a risolvere i problemi.

Il ministro degli Esteri indiano ha spiegato che i legami con la Cina non possono essere normali finché c’è un enorme dispiegamento di truppe lungo il confine conteso.

India e Cina: segnali positivi di dialogo

Dopo un incontro di tre ore con il suo omologo cinese Wang Yi a Nuova Delhi, Subrahmanyam Jaishankar ha dichiarato venerdì in una conferenza stampa che gli attriti e le tensioni al confine non possono essere conciliati con le normali relazioni.

Yi è arrivato in città senza preavviso. E’ il funzionario cinese più anziano a visitare l’India da quando gli scontri al confine nella regione himalayana settentrionale del Ladakh, nel giugno 2020, hanno portato a un forte deterioramento delle relazioni tra i giganti asiatici.

L’alto diplomatico cinese ha anche incontrato il potente consigliere per la sicurezza nazionale dell’India, Ajit Doval.

Wang è stato criticato dal governo indiano prima del suo viaggio per le osservazioni fatte in Pakistan questa settimana sulla regione contesa del Kashmir. L’India e il Pakistan governano in parte il Kashmir a maggioranza musulmana, ma rivendicano in pieno, e la Cina ha generalmente sostenuto il suo stretto alleato, il Pakistan.

La Cina è il principale partner commerciale dell’India, con il commercio bilaterale in espansione esponenziale dall’inizio del secolo a 95 miliardi di dollari nel 2021-22.

Il commercio rimane fortemente inclinato a favore di Pechino. Il deficit commerciale dell’India con la Cina è il più grande che ha con qualsiasi contea e lo squilibrio si è costantemente ampliato.

Più di 100 società cinesi operano in India, comprese imprese statali e produttori di elettronica che sono arrivati ​​a dominare il mercato indiano della telefonia mobile.

Dal 2020, tuttavia, Nuova Delhi ha stretto le viti sugli attori cinesi nella terza economia più grande dell’Asia aumentando il controllo su investimenti o importazioni e vietando alcune app mobili.

Il governo indiano aveva precedentemente trattenuto investimenti per miliardi da Pechino, ma la scorsa settimana ha affermato che erano state approvate le approvazioni per 66 proposte dai paesi vicini, inclusa la Cina, per un totale di 1,79 miliardi di dollari.

Il mese scorso, l’India ha anche bloccato l’accesso a dozzine di app cinesi per problemi di sicurezza, aumentando il conteggio di tali app mobili limitate a oltre 300.