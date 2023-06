Cormac McCarthy: cinque libri da leggere

Quali sono i libri da leggere di Cormac McCarthy? Il grande scrittore americano è l’autore del celebre “Non è un paese per vecchi”.

Cormac McCarthy è stato un gigante della letteratura americana. Forse più celebre negli Stati Uniti che all’estero, il suo nome è legato al successo del film “Non è un paese per vecchi” tratto dal suo libro omonimo. Prima di questo, lo scrittore di Providence, Rhode Island, era noto in quella nicchia di appassionati di scrittura made in Usa ma meno tra il grande pubblico.

Con una scrittura cruda come i paesaggi da lui descritti, la narrativa di Cormac McCarthy unisce lo stile di Don De Lillo alla sensibilità emotiva di Philip Roth. I suoi racconti non risparmiano nulla, non nascondono dettagli scabrosi e catapultano il lettore dentro la storia. Leggere McCarthy è come entrare dentro il libro, sentirsi addosso il fiato degli assassini o dei protagonisti dei suoi libri.

Scrivo con franchezza che il celeberrimo “Non è un paese per vecchi” mi ha poco appassionato. Ne riconosco il grande valore letterario, ma non lo rileggerei una seconda volta. Così come non riuscirei a vedere il film. Sono altre le opere bibliografiche di Cormac McCarthy che mi hanno coinvolto e che suggerisco a chi si avvicina per la prima volta a questo importante autore. Ecco dunque i cinque libri da leggere di Cormac McCarthy-