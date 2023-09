Corea del Nord: Kim ha un sottomarino nucleare

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha inaugurato il nuovo sottomarino, che secondo le autorità di Pyongyang può trasportare armi nucleari. Un rapporto pubblicato sui media statali afferma che il sottomarino ha potenziato il deterrente nucleare del Paese facendo “passi da gigante”. Un sottomarino nucleare è da tempo sulla lista delle dotazioni belliche che la Corea del Nord vuole costruire. Nelle fotografie diffuse dai media statali, Kim si trova in un cantiere navale, circondato da ufficiali della marina e oscurato da un enorme sottomarino nero, che secondo il rapporto è in grado di lanciare armi nucleari. Kim ha lavorato per molti anni allo sviluppo di questo sottomarino ed è considerato una parte cruciale del suo programma di armi nucleari. I sottomarini sono difficili da localizzare sott’acqua, il che significa che averne uno potrebbe consentire a Pyongyang di colpire i suoi nemici dal mare, dopo che le sue armi terrestri sono state distrutte in un attacco. Ma non si sa se questo sottomarino sia operativo.