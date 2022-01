In un’intervista su Rai 3, il direttore generale del Consiglio russo per gli affari esteri ritiene che non ci sarà un’aggressione all’Ucraina da parte della Russia.

Il direttore generale del Consiglio russo per gli affari esteri (Riac) ha escluso l’aggressione da parte della Russia all’Ucraina durante un’intervista a Rai 3 nella trasmissione “Mezz’ora in più”. Andrej Kortunov, il direttore generale, ha spiegato che la Russia non ha alcun piano di invasione. “Non credo che la Russia interverrà militarmente in Ucraina. Se Putin lo avesse voluto fare, lo avrebbe fatto”. Subito dopo ha spiegato il perché delle sue affermazioni.

Il Consiglio russo peer gli affari esteri (Riac- Russian International Affairs Council) è uno dei più importanti think tank e istituzioni di studi internazionali della Russia.

Rimandando a riascoltare l’intervista integrale al sito di Rai Play, ecco una sintesi dei punti principali del ragionamento di Kortunov.