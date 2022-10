Come scrivere bene: le sei regole secondo Orwell

Il mestiere dello scrittore è difficile. Le prime parole costano fatica. Le sei regole per scrivere bene secondo Orwell.

Scrivere bene non è facile. Competenze e professionalità si guadagnano con tempo e fatica. Chiunque scriva sa di avere davanti una sfida fondamentale: migliorare la propria scrittura. E come si fa a diventare uno scrittore migliore? Per imparare a scrivere bene ci vengono in aiuto sei regole che George Orwell, un gigante della letteratura britannica, ha consigliato ai suoi lettori. Sebbene risalgano a oltre 70 anni fa e internet non esisteva, i consigli dell’autore di “1984” sono di un’attualità straordinaria.

Scrivere bene, sei regole secondo Orwell

Il saggio “Politics and English language” del 1946, disponibile sul sito internet della Fondazione Orwell, contiene i consigli di scrittura. Comincia con una critica all’uso di metafore non originali e di frasi fatte a cui ricorrono gli accademici, i burocrati o i politici. Giudica sfavorevolmente il ricorso a parole senza significato o a espressioni saccenti. Per salvare lo scrittore da questi e altri errori, Orwell consiglia sei regole da seguire: