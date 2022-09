Migliaia di arresti, proteste in decine di città, fuga all’estero. Come reagiscono i russi al discorso di Putin?

Il primo effetto del duro discorso televisivo di Vladimir Putin è stato sui russi. L’impatto che il suo intervento ha avuto su parte della popolazione russa lo mette ancora più in difficoltà di prima.

Nella stessa giornata del 21 settembre, migliaia di cittadini hanno protestato contro la mobilitazione parziale annunciata dal presidente e le severe punizioni introdotte con la legge marziale.

Sono oltre 1500 gli arresti e siamo solo all’inizio di una rivolta che difficilmente sarà contenuta se non con una repressione dura. A Mosca i cittadini scesi in piazza gridavano “Putin in trincea”. I maggiori centri di protesta sono stati a Mosca e San Pietroburgo. Ma manifestazioni di piazza anche in alcune città dell’oriente russo e in Siberia. L’Organizzazione non Governativa russa Ovd-Info sta monitorando e raccogliendo nel Paese ogni informazione riguardo a arresti e proteste. Questo video della BBC spiega più di molte parole.

Lo sport principale in contemporanea con il discorso di Putin è stato in Russia di cercare su Google come fuggire dal Paese. Su Google Trends abbiamo digitato le parole chiave “Come andare via dalla Russia” e si osserva un’impennata di ricerche sul motore più popolare al mondo. Nell’immagine qui sotto è riportata la ricerca con la parola chiave “как уехать из россии”, Come andare via dalla Russia.

A dimostrazione di questo è sufficiente pensare che i biglietti aerei per città come Erevan o Istanbul sono andati subito esauriti. In realtà sono pochi i posti in cui un russo puà fuggire dato il blocco dei visti. Tra questi Egitto, Turchia, Armenia, Azerbaijan, Emirati Arabi Uniti, Bielorussia, Serbia.

Impennata di ricerche anche per la prenotazione dei voli aerei sulla piattaforma Aviasales, la più usata dai russi. Prezzi da capogiro con pochissimi aerei e scali notturni con molte ore di viaggio per coprire distanze brevi.