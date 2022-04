Come andare da San Francisco a Seattle spendendo poco

Spostarsi dalla città californiana alla metropoli dello Stato di Washington. Un confronto tra i mezzi di trasporto per andare da San-Francisco a Seattle con poca spesa.

Non sai come andare da San Francisco a Seattle? Stai facendo finalmente il tuo on the road negli Stati Uniti e sei arrivato nella città californiana. Ti trovi qui da diversi giorni e ti sei immerso nella vita di questa metropoli straordinaria. Ora, a malincuore, vuoi proseguire con il tuo viaggio, zaino in spalla, magari il taccuino per gli appunti e una macchina fotografica vintage. Mandi al diavolo lo smartphone perché vuoi gustarti ogni momento e ogni paesaggio.

Decidi che a prossima tappa è Seattle. La grande città dello Stato di Washington, vicino al confine con il Canada, è un simbolo della cultura americana. Ti ricordi le band dei tuoi anni giovanili: il movimento grunge ma anche il grande Jimmy Hendrix che qui è nato e cresciuto prima di diventare Jimmy Hendrix. I Nirvana, i Soundgarden, Mudhoney, Alice in Chain, Pearl Jam, solo per citarne alcuni sono tutti nati qui. Ma anche Starbucks, la catena mitica delle colazioni “al volo” che hai visto spesso in Europa. Tutto questo ti convince. Si va a Seattle.

Ti trovi però ancora in California e stai cercando di riorganizzare le idee. La domanda è: come andare da San Francisco a Seattle?

Ecco alcuni modi di percorrere i circa 1100 km che separano le due città Usa.

In Treno da San Francisco a Seattle

Il treno offre l’opportunità di vedere il paesaggio straordinario durante il viaggio. Da San Francisco c’è un treno al giorno per Seattle. Ci mette 23 ore. Il servizio è coperto dalla Amtrak, ma possono esserci altre compagnie ferroviarie. Parte alle 21.47 e arriva alle 19.51. Il costo può variare dagli 83,67 euro agli oltre 200 euro.

Viaggiare in bus

Il consiglio è di provare il mitico Greyhound, il pullman che abbiamo visto in tanti film. E’ un’esperienza unica anche se un po’ faticosa. Il bus parte dalla San Francisco Bus Station (si trova in 425 Mission Street, Suite 206). Puoi trovare qui tutte le informazioni.

Il costo di sola andata è di circa 118 dollari (intorno ai 110 euro). Durata: circa 23 ore.

Oltre ai Greyhound ci sono anche i Flixbus che compiono il tragitto. Si parte dalla bus station di San Francisco (5th/Townsend) 409 Townsend Street. Tutte le info qui.

In aereo

Una soluzione sicuramente più veloce che, se prenotata con un certo anticipo, può anche essere economica. Il volo dura 2 ore e 10 minuti. Si parte dal San Francisco International Airport e si atterra al Seattle Airport. Il costo può variare dai 50 ai 190 dollari.

In auto

Cominciano con il dire che non è economica. Ma è forse uno dei modi migliori sia per vedere paesaggi sia perché l’auto consente di fermarsi e visitare i luoghi lungo il percorso. Il viaggio dura oltre 12 ore e si guida lungo la west coast. L’auto si può noleggiare all’aeroporto di San Francisco ma anche in città. Potete trovare qui i punti noleggio. Lungo il percorso consiglio di fermarsi a Sacramento, capitale della California, e a Portland. Ci sono poi parchi splendidi che si attraversano con viste da mozzafiato. Costo per un noleggio per una settimana: in media 600 euro. Non proprio a buon mercato.